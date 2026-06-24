Citroën sarà il partner per la mobilità di Klassik am Dom 2026

Citroën porta il suo comfort nel cuore di Klassik am Dom 2026, una delle rassegne musicali più suggestive dell’estate austriaca. Dal 10 luglio all’8 agosto, il marchio accompagnerà artisti e organizzatori con un servizio navetta dedicato nella Piazza del Duomo di Linz, dove la musica incontrerà ancora una volta la cornice imponente del Mariendom.

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Citroën ha scelto un appuntamento costruito attorno alle emozioni, all’incontro con il pubblico e alla voglia di vivere esperienze speciali. Gli stessi valori che il brand francese prova a raccontare attraverso la propria idea di mobilità: semplice, confortevole e vicina alle persone.

Dietro le luci del palco, gli applausi e le serate all’aperto, c’è sempre una macchina organizzativa che deve funzionare senza intoppi. Ed è proprio lì che Citroën entrerà in gioco, garantendo gli spostamenti di artisti e staff durante tutta la manifestazione. Un ruolo meno visibile rispetto al palcoscenico, ma fondamentale per rendere l’esperienza fluida e ben organizzata.

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Raphaël Gaillard, Amministratore Delegato di Citroën Austria, ha spiegato il senso della collaborazione sottolineando come, per il marchio, la mobilità non sia soltanto uno spostamento da un luogo all’altro. È anche un modo per unire le persone, rendere possibili momenti importanti e contribuire alla creazione di ricordi. Da qui la decisione di sostenere un evento culturale capace di parlare a un pubblico ampio e trasversale.

Sulla stessa linea Simon Ertl, Amministratore Delegato di Klassik am Dom, che ha accolto Citroën nella famiglia della rassegna evidenziando l’importanza di partnership solide per costruire eventi di successo. L’obiettivo condiviso è chiaro: offrire non solo concerti, ma vere esperienze da vivere e ricordare.

Klassik am Dom è ormai un appuntamento fisso del calendario culturale austriaco. Nato nel 2011, si svolge nella Piazza del Duomo di Linz, davanti al Mariendom, la chiesa più grande d’Austria. Una location che da sola contribuisce a creare un’atmosfera unica, trasformando ogni serata in qualcosa di più di un semplice concerto.

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Anche il programma 2026 conferma l’identità aperta e variegata della manifestazione. Si partirà con Mark Seibert e il suo musical pensato per l’occasione, per poi proseguire con Rainhard Fendrich, Erwin Schrott, Meute e Tom Jones. Spazio anche alla lirica con Diana Damrau e Pavol Breslik, mentre la chiusura sarà affidata a Roy Bianco e agli Abbrunzati Boys.