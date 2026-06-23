Opel, festa grande a Kaiserslautern: migliaia di visitatori per i 60 anni dello stabilimento

Per un giorno, a Kaiserslautern, il rumore della produzione ha lasciato spazio alle voci dei visitatori, alla curiosità delle famiglie e alla passione degli appassionati del marchio. Lo stabilimento Opel ha aperto le sue porte per celebrare 60 anni di attività nella città tedesca.

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Migliaia di persone hanno partecipato alla giornata, favorita anche da uno splendido sole. Dipendenti, familiari, cittadini e fan del Blitz hanno potuto entrare in contatto con una realtà che, per Kaiserslautern, non è mai stata soltanto una fabbrica. Da sei decenni, infatti, Opel rappresenta un punto di riferimento economico e sociale per il territorio, un luogo in cui generazioni di lavoratori hanno costruito competenze, relazioni e futuro.

L’anniversario ha permesso di guardare lo stabilimento da una prospettiva diversa. I visitatori hanno potuto scoprire reparti solitamente chiusi al pubblico, osservare da vicino i processi di stampaggio e conoscere il lavoro che sta dietro alla produzione dei componenti. Un’occasione preziosa per capire quanto sia complessa e articolata la macchina industriale che ogni giorno alimenta la rete produttiva di Opel e Stellantis.

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A Kaiserslautern vengono realizzati circa 400 componenti diversi. Ogni giorno, oltre 350.000 pezzi lasciano lo stabilimento per raggiungere altri impianti in Europa, dove vengono montati su più di 30 modelli del gruppo. Anche il SUV Opel Grandland porta con sé una parte importante di questo lavoro, con oltre 100 componenti prodotti proprio nel sito tedesco.

La festa ha saputo unire passato e futuro. Le auto storiche della collezione Opel Classic hanno richiamato la memoria del marchio, mentre la nuova Opel Astra e la Astra Sports Tourer hanno offerto ai visitatori la possibilità di provare da vicino l’attuale gamma “made in Germany”. Grande attenzione anche per la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, concept elettrica da 800 CV che racconta il volto più sportivo, audace e tecnologico del futuro Opel.

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Non sono mancati i rappresentanti delle istituzioni e del mondo industriale. Florian Huettl, CEO di Opel e Amministratore Delegato di Stellantis Germania, ha sottolineato il valore di questi 60 anni in una fase in cui l’intero settore automobilistico sta cambiando profondamente. Il sito di Kaiserslautern, ha ricordato, continua a essere un hub fondamentale grazie alla competenza e alla dedizione delle persone che vi lavorano.

La giornata ha avuto anche un forte legame con la comunità locale. Dal raduno di auto d’epoca alla presenza dell’1. FC Kaiserslautern, fino alle attività per bambini, alla musica dal vivo e agli spazi dedicati alla formazione professionale, l’evento ha coinvolto tutte le generazioni.