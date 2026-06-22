Stellantis prepara la sfida a Toyota: in arrivo il nuovo motore full hybrid europeo da 170 CV

Stellantis guarda con decisione al mercato europeo dell’ibrido e prepara una nuova offensiva tecnologica. Il gruppo sarebbe infatti al lavoro su un motore full hybrid sviluppato specificamente per l’Europa, diverso dalla soluzione già proposta negli Stati Uniti e pensato per rispondere alla crescente domanda di vetture elettrificate ma ancora accessibili e versatili.

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Stellantis punta sull’ibrido europeo: un nuovo full hybrid da 170 CV debutterà nel 2027 su modelli Fiat, Jeep, Opel e Alfa Romeo

Secondo quanto riportato da AlVolante, il debutto del nuovo propulsore è atteso nel 2027. L’obiettivo è chiaro: mettere Stellantis nelle condizioni di competere in modo più diretto con Toyota, da anni punto di riferimento nel settore full hybrid, e con Volkswagen, che si prepara a introdurre la sua prima tecnologia full hybrid su modelli strategici come T-Roc e Golf.

La base termica del sistema dovrebbe essere il noto 1.2 turbo PureTech, nella versione con catena, già utilizzato sulle vetture mild hybrid del gruppo. Si tratta dello stesso tre cilindri che troviamo, ad esempio, su Fiat 600 Hybrid, Jeep Avenger, Grande Panda e altri modelli dell’universo Stellantis. A cambiare in maniera sostanziale sarà però la componente elettrica, chiamata a garantire un funzionamento più efficiente e una maggiore capacità di marcia a basse emissioni rispetto agli attuali mild hybrid.

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Il nuovo full hybrid dovrebbe essere abbinato al cambio automatico EDC prodotto a Mirafiori, elemento importante anche sul piano industriale italiano. Per quanto riguarda la potenza, le prime indiscrezioni parlano di circa 170 cavalli. Un valore superiore rispetto ai sistemi Toyota da 116 e 130 cavalli basati sul 1.5, ma anche rispetto al 1.8 da 140 cavalli utilizzato sulla Corolla.

La vera forza di questo motore potrebbe essere la sua flessibilità. Trattandosi di un sistema compatto, Stellantis potrebbe montarlo su un’ampia gamma di modelli, a partire dai B-SUV come Jeep Avenger, Fiat 600 e Grande Panda. Possibile anche un impiego su vetture di segmento B come Lancia Ypsilon e Opel Corsa, mentre resta da capire il futuro della Peugeot 208, che con la nuova generazione potrebbe puntare soprattutto sull’elettrico.

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Il nuovo full hybrid potrebbe poi trovare spazio anche su modelli più grandi, come Alfa Romeo Tonale, Jeep Compass e Lancia Gamma. Una prospettiva che renderebbe questa tecnologia centrale nella strategia europea del gruppo, soprattutto in una fase in cui consumi, costi e transizione energetica restano temi decisivi.