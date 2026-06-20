Nuova Alfa Romeo 90, “L’Eredità” che fa sognare: il Biscione dimenticato rinasce in chiave moderna

La nuova Alfa Romeo 90 torna protagonista sul web nelle ultime ore. Le immagini pubblicate sui social nei giorni scorsi da Restomod GT sono quelle di un render dal forte impatto emotivo, che immagina la storica berlina Alfa in una veste completamente reinterpretata. Non si tratta di una semplice operazione nostalgia, ma di un restomod digitale che prova a rispondere a una domanda affascinante: come sarebbe la 90 se fosse nata oggi?

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Un render reimmagina la nuova Alfa Romeo 90 come berlina moderna e muscolare,

Il risultato è una berlina austera, muscolare, quasi brutale, che conserva la silhouette squadrata del modello originale ma la spinge in una dimensione contemporanea. La carrozzeria widebody allarga carreggiate e presenza scenica, mentre la vernice Bronzo Metallizzato Heritage dona alla vettura un’aria da pezzo unico. Il frontale resta fedele all’identità Alfa Romeo, con lo scudetto reinterpretato, fari Full LED orizzontali e prese d’aria scolpite nel cofano. Più in basso spiccano splitter e appendici in carbonio, mentre la coda ospita una firma luminosa continua, diffusore racing e scarico centrale quadruplo.

Anche la filosofia tecnica suggerita dal progetto di questa ipotetica nuova ALfa Romeo 75 parla il linguaggio degli appassionati: assetto sportivo rivisto, cerchi forgiati da 20 pollici, impianto frenante maggiorato e aerodinamica funzionale. Dentro, l’idea è ancora più chiara: abitacolo neo-analogico, materiali premium, sedili in carbonio e Alcantara, strumentazione classica aggiornata e, soprattutto, cambio manuale a sei rapporti. Tre pedali, come dichiarazione d’amore a una certa idea di guida.

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Questo render arriva in un momento particolare per Alfa Romeo. Le ultime notizie indicano una strategia sempre più concentrata sul segmento C, con le future eredi di Giulietta e Tonale al centro del rilancio. Due modelli fondamentali per volumi, immagine e presenza commerciale, soprattutto in Europa. Su Giulia e Stelvio, invece, il quadro resta meno definito: si sa ancora poco delle prossime generazioni, tra piattaforme, motorizzazioni e tempi di debutto.

Proprio per questo la nuova Alfa Romeo 90 colpisce l’immaginazione. Pur non essendo un progetto reale ci ricorda quanto sia ancora forte il desiderio di berline Alfa dal carattere autentico.