BMW X1 2027, il restyling immaginato con il nuovo stile Neue Klasse

La BMW X1 si avvicina al suo aggiornamento di metà carriera e, stando alle prime anticipazioni, il restyling atteso per il 2027 non si limiterà al consueto ritocco estetico. L’intenzione della casa bavarese sarebbe quella di estendere il linguaggio stilistico Neue Klasse anche ai modelli già in gamma, non soltanto alle elettriche di nuova concezione come iX3 e i3, portando così il SUV compatto all’interno della nuova fase del marchio.

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Nuova BMW X1: il facelift cambia volto con il design Neue Klasse

A dare forma a queste ipotesi sono i render realizzati da Nikita Chuyko per Kolesa, elaborati a partire dalle recenti foto spia dei prototipi camuffati. L’intervento più marcato riguarda il frontale, dove la classica doppia griglia a rene viene reinterpretata con proporzioni più compatte e verticali, affiancata da gruppi ottici sottili la cui firma luminosa si fonde visivamente con la cornice della calandra creando una fascia unica. Il paraurti assume un’impostazione più scolpita e angolare, con prese d’aria centrali più evidenti che conferiscono al muso un carattere decisamente più deciso rispetto al modello attuale.

La fiancata dovrebbe restare sostanzialmente fedele alle proporzioni della X1 oggi in vendita, trattandosi di un facelift e non di un cambio generazionale, mentre al posteriore le modifiche si concentrano su gruppi ottici con grafica interna rinnovata e un paraurti ridisegnato per richiamare il trattamento spigoloso dell’avantreno.

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Il cambiamento più significativo potrebbe però riguardare l’abitacolo. La X1 restyling dovrebbe adottare il sistema BMW Panoramic iDrive con il nuovo Operating System X, introducendo un display panoramico alla base del parabrezza pensato per sostituire parte della strumentazione tradizionale. L’intero cockpit verrebbe ridisegnato con una nuova console centrale, un volante aggiornato e rivestimenti più moderni, avvicinando la X1 ai modelli Neue Klasse anche dal punto di vista tecnologico.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, non sono previsti stravolgimenti rispetto alla gamma attuale, che dovrebbe essere aggiornata principalmente per ridurre consumi ed emissioni. Al vertice della lineup potrebbe debuttare una variante sportiva, conosciuta al momento come M40, destinata a sostituire l’attuale M35i equipaggiata con il quattro cilindri turbo 2.0 da 312 CV e 400 Nm abbinato al cambio automatico a sette rapporti e alla trazione integrale. La nuova versione potrebbe offrire prestazioni leggermente superiori, ma BMW non ha ancora diffuso dati ufficiali in merito. Il debutto della X1 aggiornata è atteso entro la fine del 2026, con l’arrivo nelle concessionarie previsto nel corso del 2027.