Nuova Fiat Argo: la Grande Panda brasiliana sarà più semplice e avventurosa

La Nuova Fiat Argo si prepara a diventare una delle protagoniste più attese dei 50 anni di Fiat in Brasile. Il modello, destinato a raccogliere l’eredità dell’attuale Argo, sembra ormai pronto a mostrare una personalità propria, distinta dalla Grande Panda venduta in Europa. Le due vetture condivideranno impostazione stilistica e piattaforma, ma saranno molto diverse per finiture, colori, dotazioni e probabilmente anche per posizionamento commerciale.

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La nuova Fiat Argo punta su look più robusto, ADAS evoluti, sei airbag e interni sobri, distinguendosi dalla Grande Panda europea

Le ultime indiscrezioni raccolte da Marlos Ney Vidal di Autos Segredos raccontano una Fiat intenzionata ad adattare la nuova compatta ai gusti del mercato brasiliano. Il prototipo avvistato, nonostante il pesante camuffamento, mostrava già diversi elementi definitivi. La carrozzeria era verniciata in Blu Amalfi, tinta finora riservata ai SUV del marchio, mentre il frontale presentava una griglia nero lucido con logo Fiat al centro. A differenza della Grande Panda europea, sulle portiere non dovrebbe comparire il nome del modello stampato sui pannelli laterali.

Interessanti anche le ruote: cerchi da 17 pollici abbinati a pneumatici Pirelli Scorpion ATR 205/55, una scelta tipica di modelli dal carattere più avventuroso. È un dettaglio che lascia immaginare una possibile versione ispirata all’attuale Argo Trekking, con un look più rialzato e robusto, a metà strada tra hatchback tradizionale e piccolo crossover. Fiat non ha ancora confermato questa impostazione, ma il segnale appare evidente.

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Sul fronte tecnologico, la Nuova Fiat Argo dovrebbe compiere un passo avanti netto rispetto all’attuale generazione. Il prototipo includeva una telecamera per i sistemi ADAS, aprendo la strada a dotazioni come commutazione automatica degli abbaglianti, frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia e riconoscimento dei segnali stradali. Non dovrebbe invece esserci il cruise control adattivo, assenza già vista su Pulse e Fastback. In compenso, la nuova compatta brasiliana avrà sei airbag di serie, diventando la prima auto prodotta a Betim con questa configurazione.

L’abitacolo conferma la distanza dalla Grande Panda europea. Se il modello venduto nel Vecchio Continente punta su colori vivaci e materiali dal tono più giocoso, la versione brasiliana adotterà interni più sobri, con sedili in pelle e similpelle nera e dettagli ripresi da Pulse e Fastback. Sparisce anche il freno di stazionamento elettronico, sostituito dalla classica leva manuale.

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La base tecnica sarà la piattaforma Smart di Stellantis, la stessa della Citroën C3, con dimensioni vicine ai quattro metri di lunghezza e un passo di circa 2,54 metri. Una scelta che permetterà di contenere i costi e sfruttare componenti già noti al gruppo. L’attuale Argo, però, non uscirà subito di scena: potrebbe continuare come Argo Urban, con versioni 1.0 manuale e 1.3 CVT.

Per Fiat, il progetto ha anche un forte valore simbolico. In Brasile il marchio ha costruito la propria fortuna con compatte popolari come 147, Uno, Palio, Punto, Mobi e la stessa Argo. La nuova generazione dovrà quindi parlare a un pubblico fedele, ma anche più esigente su sicurezza, tecnologia e stile.