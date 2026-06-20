Stellantis strappa a Tesla un profilo chiave

Tesla registra un nuovo movimento ai vertici manageriali, e questa volta l’uscita riguarda un’area particolarmente sensibile per ogni costruttore automobilistico: la qualità. Kahiree Gans, Head of Quality dell’azienda guidata da Elon Musk, ha infatti deciso di lasciare il gruppo americano per fare ritorno in Stellantis, dove assumerà un ruolo di peso nella gestione globale della qualità dei fornitori.

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Gans non è un nome qualsiasi nel mondo industriale dell’auto: prima di approdare in Tesla nel 2023, aveva già trascorso circa dieci anni all’interno del gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, occupandosi di ingegneria dei propulsori, produzione e qualità manifatturiera. Il suo ritorno in Stellantis avviene dunque su un terreno conosciuto, ma con una responsabilità più ampia: sarà Vice President Global Supplier Quality Development, con il compito di seguire qualità e performance della rete fornitori a livello mondiale.

Per Tesla si tratta di una perdita significativa. Gans era stato chiamato a guidare le operazioni di qualità della Gigafactory Texas, uno degli stabilimenti più strategici del costruttore californiano. Proprio lì si concentrano partite industriali cruciali: dalla produzione del Cybertruck allo sviluppo delle celle 4680, fino all’introduzione di nuovi processi produttivi destinati alle future generazioni di veicoli elettrici.

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La sua uscita si inserisce in una fase non semplice per Tesla, che negli ultimi due anni ha visto lasciare diversi dirigenti senior in settori chiave come finanza, vendite, produzione, batterie e customer experience. In un momento in cui il Cybertruck deve ancora consolidare pienamente i propri volumi e alcuni programmi industriali hanno subito rallentamenti, perdere una figura legata alla qualità rappresenta un segnale da osservare con attenzione.