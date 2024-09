Leapmotor International: a Milano il primo Media Drive europeo

Si sta svolgendo a Milano il primo Media Drive europeo per i modelli C10 e T03 del marchio Leapmotor, azienda cinese leader nel campo della tecnologia che vanta la crescita più elevata nel settore dei New Energy Vehicle (NEV). L’evento, ospitato nella capitale italiana del design e dell’innovazione e presso l’incantevole Lago Maggiore, segna il debutto ufficiale di Leapmotor International in Europa.

Si tratta della prima partnership globale nel settore dei veicoli elettrici tra una grande casa automobilistica e un OEM cinese specializzato in NEV. Nello specifico, la joint venture 51:49 guidata da Stellantis mira ad aumentare ulteriormente le vendite di Leapmotor in Cina, uno dei più grandi mercati automobilistici al mondo, sfruttando al contempo la consolidata presenza commerciale di Stellantis sui mercati internazionali per aumentare le vendite di Leapmotor in altre regioni.

Grazie a un esclusivo modello di integrazione verticale e a un’ampia gamma di capacità interne a livello di ricerca, sviluppo e produzione, Leapmotor porta sul mercato i migliori prodotti EV del segmento, pur rimanendo economicamente competitiva e utilizzando le tecnologie più innovative disponibili. Il suo modello di business è estremamente agile, flessibile e scalabile, consentendole di rispondere rapidamente a un mercato in continua evoluzione.

Allo stesso modo, Stellantis può contare su quasi 130 anni di storia nel settore, sul know-how di 14 marchi internazionali e su una presenza globale con dipendenti provenienti da oltre 170 paesi, operazioni commerciali in più di 130 mercati, siti produttivi in ​​oltre 30 paesi e una rete di vendita e post-vendita completa che offre i più elevati standard di qualità e affidabilità.

Infine, la creazione della joint venture tra Leapmotor e Stellantis rappresenta un enorme passo avanti nell’affrontare l’urgente problema del riscaldamento globale attraverso modelli BEV all’avanguardia in grado di competere con i marchi cinesi nei mercati chiave di tutto il mondo. Per non parlare del fatto che Stellantis prevede di sfruttare l’ecosistema EV di Leapmotor in Cina, altamente innovativo ed efficiente in termini di costi, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi chiave di elettrificazione stabiliti nel piano strategico Dare Forward 2030, con l’obiettivo di esplorare ulteriori collaborazioni con il suo partner.

Nell’ottobre 2023, le due società hanno annunciato l’investimento di circa 1,5 miliardi di euro per conto di Stellantis in Leapmotor per l’acquisizione di circa il 21% delle azioni della società cinese. L’accordo includeva anche la creazione di Leapmotor International, la joint venture 51:49 guidata da Stellantis, con diritti esclusivi per le esportazioni e le vendite, nonché il produttore di prodotti Leapmotor al di fuori della “Greater China“. L’obiettivo comune alla base della partnership strategica è un’accelerazione e un aumento delle vendite dei prodotti hi-tech di Leapmotor a prezzi accessibili in tutto il mondo, sfruttando le risorse globali e il know-how commerciale di Stellantis.

Inoltre, la gamma di veicoli elettrici di Leapmotor International integra l’attuale tecnologia e il portafoglio dei 14 marchi iconici di Stellantis e garantisce ai clienti soluzioni di mobilità più accessibili economicamente. Grazie alla capacità di contare sui canali di distribuzione di Stellantis, Leapmotor International punta ad aumentare il numero di punti vendita dei veicoli Leapmotor a 350 entro la fine del 2024. Inoltre, è previsto il rilascio di un modello all’anno nei prossimi tre anni.

I primi mercati europei coinvolti entro la fine dell’anno sono Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito; tutti possono contare sull’ampia rete di vendita di Stellantis e sul supporto di Brand Manager dedicati. Dal quarto trimestre del 2024, le operazioni commerciali di Leapmotor saranno estese anche a Medio Oriente e Africa (Israele e territori francesi d’oltremare), Asia Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Thailandia, Malesia) e Sud America (Brasile e Cile).

I modelli C10 e T03 venduti da Leapmotor International sono dotati di tecnologie elettriche all’avanguardia e offrono elevati livelli di prestazioni, efficienza, sicurezza e autonomia. In particolare, il SUV C10 è il primo prodotto Leapmotor creato per il mercato globale e in linea con gli standard internazionali di sicurezza e progettazione. Il C10 è la scelta perfetta per i clienti che vogliono “fare il salto” verso i veicoli elettrici a batteria (BEV) e hanno bisogno di un vero veicolo per la famiglia. Inoltre, la rete di distribuzione di Stellantis garantisce tranquillità per quanto riguarda servizi e assistenza, offrendo mobilità familiare a un prezzo accessibile.

Il nuovo D-SUV di Leapmotor offre tutto ciò che una famiglia potrebbe desiderare in un moderno veicolo elettrico grazie alla sua sicurezza migliore della categoria, un’esperienza utente intelligente e livelli di comfort premium. Nello specifico, la C10 si basa sull’architettura LEAP 3.0 sviluppata da Leapmotor, che sfrutta la migliore tecnologia elettrica intelligente della categoria, tra cui una configurazione elettronica integrata centralmente, il sistema Cell-to-Chassis (CTC) e l’abitacolo intelligente, il vero fiore all’occhiello di Leapmotor.

Il SUV elettrico C10 vanta dimensioni da segmento D e un sacco di funzionalità, la migliore esperienza di guida della categoria, 420 km di autonomia WLTP e standard di sicurezza di prim’ordine. Dopo aver ricevuto l'”International CMF Design Award 2023” per il suo design tecnologico e il suo aspetto sbalorditivo, ha recentemente vinto il “Gold Award 2024” al French Design Award (FDA) e il “Gold Award 2024” all’US MUSE Design Award. Anche la T03, la seconda stella dell’European Media Drive, attirerà sicuramente l’attenzione.

Scelta intelligente per la città, la T03 è un veicolo compatto a cinque porte del segmento A con dimensioni da segmento B. Oltre a essere elegante, il veicolo è piacevole da guidare e ha un’autonomia WLTP di 265 km. Inoltre, è stato classificato al primo posto nel segmento dei veicoli elettrici a batteria compatta nell’Initial Quality Study di JD Power 2023. In breve, la T03 è la scelta intelligente per la città poiché combina dimensioni più piccole, che la rendono agile nel traffico, con una propulsione elettrica all’avanguardia a un prezzo davvero competitivo.