Nuova Opel Astra: la compatta tedesca prepara la rivoluzione

La nuova Opel Astra potrebbe prepararsi a una trasformazione molto più profonda di quanto si potesse immaginare. Non un semplice cambio generazionale, non il classico aggiornamento di design e tecnologia, ma una vera ripartenza. A rilanciare l’ipotesi è Auto Express, secondo cui l’ottava generazione della compatta tedesca potrebbe diventare uno dei modelli chiave della prossima fase di Opel all’interno dell’universo Stellantis.

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La nuova Opel Astra nascerà sulla piattaforma STLA One, con versione elettrica, possibili ibride e una Touring per il mercato tedesco

Il suo arrivo non è dietro l’angolo: il debutto viene indicato tra il 2029 e il 2030. Proprio per questo, però, il progetto assume un peso particolare. La nuova Opel Astra nascerà su una base completamente nuova, la piattaforma STLA One, presentata da Stellantis durante il recente Investor Day. Una scelta che lascia intendere quanto il marchio voglia guardare avanti, senza limitarsi a evolvere la formula attuale.

Il punto più interessante riguarda le motorizzazioni. Florian Huettl, amministratore delegato di Opel, ha confermato che la nuova Opel Astra sarà sicuramente proposta come elettrica a batteria. Allo stesso tempo, però, ha lasciato aperta la porta ad altre soluzioni, spiegando che la piattaforma non è pensata soltanto per i veicoli elettrici. In sostanza, Opel sta cercando il giusto equilibrio tra elettrico puro, ibrido plug-in e forse anche range extender.

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Quest’ultima soluzione sembra incuriosire particolarmente il marchio, perché permetterebbe di unire i vantaggi della guida elettrica con una maggiore tranquillità nei lunghi viaggi.

C’è poi un’altra possibile svolta: la nuova Opel Astra potrebbe non essere più una hatchback tradizionale. Le compatte di Segmento C stanno vivendo una fase complicata, schiacciate dal successo dei SUV e da utilitarie sempre più ricche e costose. Per questo Opel potrebbe ripensare la carrozzeria, puntando con maggiore decisione sulla station wagon.

Su questo punto Huettl è stato chiaro: una versione familiare ci sarà, perché il mercato tedesco continua a richiederla. Auto Express immagina quindi una futura Astra Touring, spaziosa, efficiente e tecnologica, pensata per chi vuole un’auto pratica senza rinunciare a una certa eleganza. Per la versione elettrica base si può ipotizzare un’autonomia intorno ai 500 chilometri, anche grazie a soluzioni tecniche pensate per ridurre peso e consumi.

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La produzione resterà in Germania, nello storico stabilimento Opel di Rüsselsheim, dove Stellantis investirà circa un miliardo di euro. Dunque la nuova Opel Astra del futuro nascerà ancora nel cuore industriale del marchio. E, se le anticipazioni saranno confermate, potrebbe diventare il modello chiamato a dimostrare che le compatte hanno ancora qualcosa da dire nell’era dell’elettrificazione.