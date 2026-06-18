Ram Rumble Bee SRT domina la griglia di partenza come safety car ufficiale della NASCAR 

Il 19 giugno, sulla base navale di Coronado, non sarà soltanto il rombo dei motori a farsi sentire. Ram tornerà sotto i riflettori della NASCAR CRAFTSMAN Truck Series con un ruolo carico di significato: guidare il gruppo nella Navy 250 con il nuovo Ram Rumble Bee SRT, scelto come safety car ufficiale.

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Ram torna in NASCAR con il Rumble Bee SRT, safety car ufficiale della Navy 250 a Coronado

Da vent’anni un Ram non apriva una gara NASCAR, e farlo in un luogo così simbolico rende il momento ancora più speciale. A San Diego, tra pista, mare e uniformi, il nuovo muscle truck non si presenterà come semplice veicolo di servizio, ma come manifesto su ruote di potenza americana, identità e orgoglio nazionale.

Basso, largo, aggressivo e pensato per farsi notare, il Ram Rumble Bee SRT nasce per unire due mondi che spesso viaggiano separati: le prestazioni da sportiva e la concretezza di un pickup. È il modello più estremo di una nuova famiglia di muscle truck Ram spinta dai motori HEMI, una gamma costruita per chi cerca cavalli, carattere e capacità reali da pickup.

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La versione di punta monta il leggendario Hellcat HEMI V8 sovralimentato da 6,2 litri, capace di erogare 777 cavalli. Numeri che raccontano già molto: da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, quarto di miglio in 11,6 secondi a 187 km/h e velocità massima di 274 km/h. In pratica, prestazioni da supercar vestite da pickup.

Per Tim Kuniskis, responsabile dei marchi americani e SRT Performance presso Stellantis, la scelta rappresenta un onore e un tributo alle forze armate nel 250° anniversario degli Stati Uniti. Un messaggio costruito attorno a velocità, memoria e rispetto profondo e condiviso.

La Navy 250, inoltre, non sarà una gara qualunque. Per la prima volta, una competizione NASCAR su strada si disputerà all’interno di una base militare statunitense attiva. Il tracciato di Coronado, lungo 5,5 chilometri e disegnato con 16 curve, promette di mettere alla prova precisione, freddezza e controllo.