Tanti interruttori uguali contro un touchscreen: Mazda ha deciso chi vince

Un dirigente Mazda ha sentenziato su cosa sia distrazione alla guida o cosa no: meglio un touchscreen che quindici interruttori identici tra cui scegliere a colpo d’occhio mentre si guida (anche se poi dare un’occhiata al telefono alla guida resta vietatissimo, pena una multa salata). Koichiro Yamaguchi, responsabile del programma CX-5, ha parlato così alla rivista Drive.

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Da quasi un anno, da quando il crossover ha cambiato generazione, Mazda difende la sua scelta più discussa: uno schermo da 15,6 pollici che ha quasi azzerato i pulsanti fisici sulla plancia. Inevitabile il sospetto del risparmio sui costi, ma la casa giapponese insiste che dietro ci sia tutt’altro.

A febbraio Matthew Valbuena, a capo delle interfacce uomo-macchina, aveva parlato di un obiettivo preciso, ovvero quello di ridurre al minimo le distrazioni al volante. A luglio 2025 Tamara Mlynarczyk, delle relazioni pubbliche nordamericane, aveva aggiunto che il nuovo layout nasceva dal feedback dei clienti.

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Ora ci si è messo anche Yamaguchi, e la sua spiegazione sull’aria condizionata è quasi un piccolo trattato di ergonomia. Un pulsante fisico per il climatizzatore finirebbe nella parte bassa della plancia, in mezzo a una distesa di interruttori tutti uguali. Il conducente abbasserebbe così lo sguardo per cercare e scegliere. Sullo schermo, invece, un dito e via.

Resta il problema della memoria muscolare, quella che con manopole e tasti fisici permette, una volta imparata la posizione, di agire senza mai staccare gli occhi dalla strada. Lo schermo, per quanto ben organizzato, e va detto, le funzioni più usate restano in basso, a portata di pollice, richiede comunque uno sguardo, anche breve.

Yamaguchi non chiude la porta: i pulsanti tradizionali potrebbero tornare, ma solo se il pubblico lo chiederà chiaramente. Anche Mazda 6e e CX-6e seguono la stessa filosofia minimalista, eredità di un’impostazione pensata per il mercato cinese, dove i grandi display sono ormai uno standard gradito. Però, riflettiamoci: i clienti occidentali la pensano allo stesso modo?