DS Penske a Sanya per riscrivere la storia: la Formula E torna dove Vergne trionfò

La Formula E torna a Sanya e per DS Automobiles sarà molto più di una semplice gara. Sabato 20 giugno, il campionato elettrico farà di nuovo tappa sulle strade della città cinese, riportando i piloti sul circuito cittadino di Haitang Bay dopo l’unica apparizione disputata nella quinta stagione. Per il marchio premium del gruppo Stellantis, è un ritorno carico di ricordi e aspettative.

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Proprio a Sanya, il 23 marzo 2019, Jean-Eric Vergne firmò una vittoria preziosa al volante della DS E-TENSE FE19. Quel successo cambiò il corso della stagione e aprì la strada a un’annata memorabile, conclusa con il doppio titolo: quello piloti per il francese e quello costruttori per DS Automobiles. Una pagina importante, che ancora oggi resta tra i momenti più significativi nella storia sportiva del marchio.

Ora la scena passa a Maximilian Günther e Taylor Barnard, chiamati a difendere i colori di DS Penske con la nuova DS E-TENSE FE25. Una monoposto nata dall’esperienza del reparto competizioni di DS Automobiles e sviluppata con l’obiettivo di riportare il team nelle posizioni che contano.

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La stagione non è iniziata nel modo più semplice per DS Automobiles e Penske Autosport, ma il ritorno a Sanya può rappresentare l’occasione giusta per reagire. Il circuito cinese, già legato a un ricordo speciale, diventa così un banco di prova importante per ritrovare prestazione, fiducia e continuità.

I numeri costruiti da DS Automobiles in Formula E raccontano comunque una storia di alto livello: 147 gare, 4 titoli, 18 vittorie, 55 podi e 26 pole position. Un patrimonio sportivo che il marchio proverà a far valere anche questa volta. Sabato, alle 09:00 CET, le 15:00 locali, Sanya dirà se il passato potrà trasformarsi in nuova energia per il presente.