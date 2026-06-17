Volkswagen spegne la T-Roc Cabriolet: sipario sulle decappottabili low cost?

Volkswagen ha deciso che il tetto in tela della T-Roc Cabriolet può anche restare chiuso più del previsto. Lo stabilimento di Osnabrück, dove l’unica decappottabile del marchio viene assemblata, prolungherà di una settimana le tradizionali ferie estive. La scelta la dice lunga su come stia andando davvero la domanda di cabriolet in Europa.

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La T-Roc Cabriolet, erede in qualche modo della Evoque Convertible, non è mai stata una decappottabile come le altre. Più che un’auto pensata da zero per perdere il tetto, sembra un crossover passato attraverso l’istruzione IA “rendila una cabriolet”. Secondo quanto riportato da Reuters tramite un portavoce Volkswagen, ci saranno sempre più giorni in cui dalla linea di assemblaggio non uscirà nessun veicolo.

D’altronde la fine sarebbe già scritta. Volkswagen ritirerà il modello entro la metà del prossimo anno, l’unica cabriolet rimasta in gamma. Inevitabile chiedersi cosa accadrà allo stabilimento tedesco, che oggi vive solo di questa vettura e dei suoi 2.300 dipendenti. Il consiglio di fabbrica ha già fatto sapere che, per via dei tagli alla produzione, si lavorerà di fatto quattro giorni su sette. Una possibile riconversione verso la difesa resta sul tavolo, ma senza alcun annuncio ufficiale.

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Il Gruppo Volkswagen non ha rinunciato al concetto di cabriolet, solo a questa versione economica. Porsche lavora sulla 718 elettrica e prepara il ritorno della Boxster a benzina, Audi porterà su strada la Concept C con tetto targa retrattile nel 2027, e la Nuvolari riceverà quasi certamente una variante Spyder. I marchi di lusso del gruppo, Porsche, Bentley e Lamborghini su tutti, continueranno a presidiare il segmento alto: la Temerario Spyder potrebbe essere già stata intercettata, e una Revuelto Roadster sembra solo questione di tempo.

Bugatti resta fuori da questo discorso. Porsche ha venduto la propria quota del 45% in Bugatti Rimac a un fondo di investimento newyorkese, chiudendo definitivamente il capitolo Volkswagen per la maison di Molsheim.