Leapmotor arriva ufficialmente in Argentina: aperti gli ordini per la B10

Leapmotor entra ufficialmente nel mercato argentino e lo fa con il sostegno di Stellantis, aprendo la prevendita del suo primo modello nel Paese: il Leapmotor B10 ultra-ibrido. È un SUV di segmento C che arriva con un prezzo di 31.990 dollari e con una proposta pensata per un mercato particolare come quello argentino, dove l’interesse per l’elettrificazione cresce, ma le lunghe distanze e una rete di ricarica non ancora capillare restano fattori decisivi nella scelta di un’auto.

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Leapmotor apre la prevendita in Argentina con la B10 ultra-ibrida

Per il marchio cinese si tratta di un altro passo nella sua espansione internazionale. Nato nel 2015 come start-up specializzata in veicoli a nuova energia, Leapmotor ha chiuso il 2025 con quasi 600.000 unità vendute nel mondo e punta ora a raggiungere quota un milione nel 2026. Numeri che raccontano la rapidità con cui il brand sta cercando di ritagliarsi un ruolo tra i protagonisti della mobilità elettrificata.

In Sud America, Leapmotor è già presente in Brasile e Cile dal 2025 sotto la gestione di Stellantis. L’arrivo in Argentina amplia quindi una strategia regionale che punta su prodotti tecnologici, ma anche su una rete commerciale e post-vendita più solida rispetto a quella di molti nuovi marchi cinesi. Ed è proprio questo uno degli elementi su cui il gruppo intende costruire fiducia.

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Il B10 ultra-ibrido prova a rispondere a un’esigenza molto concreta: guidare in elettrico senza dipendere completamente dalle colonnine. La tecnologia REEV, Range Extended Electric Vehicle, consente infatti di unire la fluidità e la silenziosità tipiche di un’auto elettrica con la maggiore libertà di utilizzo garantita da un sistema di estensione dell’autonomia.

Con batteria carica e serbatoio pieno, il SUV promette oltre 900 chilometri di percorrenza. Un dato che in Argentina può fare la differenza, soprattutto per chi percorre tratte lunghe e non vuole programmare ogni spostamento in funzione dei punti di ricarica. In questo senso, il B10 non chiede al cliente di cambiare completamente le proprie abitudini, ma prova ad accompagnarlo verso una mobilità più elettrificata.

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Lo stile è moderno e pulito, con linee morbide e proporzioni solide. L’abitacolo punta invece su luminosità, spazio e tecnologia, con un touchscreen flottante da 14,6 pollici al centro della plancia. I sedili certificati Oeko-Tex Standard 100 e i materiali ecocompatibili rafforzano l’attenzione al comfort familiare e alla qualità dell’aria a bordo.

La dotazione di sicurezza è uno degli aspetti più curati. Il Leapmotor B10 offre sette airbag, 12 sensori e telecamere ad alta precisione e 15 sistemi di assistenza alla guida di livello 2. La batteria integrata nel telaio con tecnologia Cell-to-Chassis contribuisce a migliorare la distribuzione dei pesi e la stabilità, mentre la struttura in acciaio ad alta resistenza punta a garantire un’elevata rigidità torsionale.

Non manca infine la possibilità di aggiornamenti over-the-air, che permetteranno di introdurre nel tempo nuove funzioni per infotainment, navigazione, sistemi ADAS, sicurezza informatica e gestione elettronica del veicolo.

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“Siamo entusiasti dell’arrivo di Leapmotor in Argentina”, ha dichiarato Valere Lourme, Brand Director del marchio nel Paese. Martín Zuppi, Presidente di Stellantis Argentina, ha invece evidenziato il valore della rete di assistenza del gruppo, considerata un elemento chiave per distinguere Leapmotor dalla concorrenza cinese.