Alfa Romeo, il fascino non basta più: servono modelli nuovi e risposte vere

Alfa Romeo resta uno dei pochi marchi capaci di accendere una discussione anche quando non presenta un’auto nuova. È il peso della storia, certo, ma anche di un’identità che nel tempo ha lasciato un segno profondo: le corse, le berline sportive, le coupé diventate oggetti di culto, le auto di famiglia trasformate in ricordi personali. Per molti appassionati il Biscione non è soltanto un costruttore, ma una parte della propria educazione automobilistica.

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Alfa Romeo deve rinnovare la gamma per tornare competitiva

Il problema è che oggi il mercato non premia la nostalgia. In un settore dominato da nuovi marchi, soprattutto cinesi, e da una concorrenza sempre più aggressiva sul piano dei prezzi, della tecnologia e dei tempi di lancio, il fascino non basta più. Alfa Romeo ha ancora un capitale emotivo enorme, ma deve trasformarlo in prodotti nuovi, credibili e capaci di generare volumi.

I numeri raccontano bene la difficoltà. In Italia, da gennaio a maggio 2026, il marchio ha registrato un calo del 20% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel solo mese di maggio le immatricolazioni sono state 1.789, contro le 2.497 dell’anno precedente. Il confronto con gli altri marchi premium rende il quadro ancora più evidente: nello stesso mese Audi ha chiuso a 7.535 unità, BMW a 6.717 e Mercedes a 4.473.

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Il punto non è la mancanza di passione. Quella c’è, e resta fortissima. Ma una gamma che vive a lungo sugli stessi modelli rischia di stancare anche il pubblico più fedele. Giulia e Stelvio conservano ancora un grande valore tecnico e simbolico, mentre la versione Quadrifoglio continua a essere una delle auto più desiderate dagli appassionati. Tuttavia, dopo anni di aggiornamenti e serie speciali, il mercato chiede qualcosa di più.

Qualche segnale positivo esiste. La Junior sta trovando spazio nel segmento dei SUV compatti, mentre la Tonale restyling punta a correggere alcuni limiti della prima fase commerciale. Ma il vero rilancio passa dal piano Fastlane 2030 e dagli investimenti annunciati da Stellantis in Italia, pari a 5 miliardi di euro entro il 2030 per l’innovazione.

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Emanuele Cappellano, responsabile Europa del gruppo, ha indicato una nuova geografia produttiva per il Paese: auto piccole a Mirafiori e Pomigliano, vetture medio-alte e di lusso a Melfi, Cassino e Modena, veicoli commerciali ad Atessa. Per Alfa Romeo questo significa soprattutto due prospettive: l’erede della Tonale a Melfi dal 2028 su piattaforma STLA Medium e una futura Giulietta basata sulla nuova STLA One.

Resta però aperto il dossier più sensibile: Giulia e Stelvio. Dopo l’assenza dei due modelli dalle slide del piano industriale, i dubbi degli alfisti sono cresciuti. Alfa Romeo ha poi chiarito che un futuro modello di segmento D è in sviluppo, mentre Cappellano ha confermato l’intenzione di mantenere Giulia e Stelvio nel futuro. Ma tempi, forme e motorizzazioni restano ancora da definire.

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Ed è qui che Alfa Romeo deve dare risposte vere. Il mito è ancora vivo, ma non può reggere da solo. Per tornare davvero centrale, il Biscione ha bisogno di una gamma più fresca, di modelli riconoscibili e di una strategia comunicata con chiarezza. Perché il fascino resta una forza enorme, ma senza prodotto rischia di diventare soltanto memoria.