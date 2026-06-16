MIMO Milano Monza Motor Show 2026: emozioni vibranti dal 26 al 28 giugno

È sempre più vicina all’orizzonte l’edizione 2026 del MIMO Milano Monza Motor Show. Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno dal 26 al 28 giugno. Gli appassionati faranno il possibile per gustare questo festival motoristico open-air a ingresso gratuito, che celebra l’amore per l’auto, l’innovazione e il motorsport.

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Spazio sia per la contemplazione statica che per quella dinamica, in una miscela felicemente calibrata nel suo dosaggio. A fare da sfondo ci penserà l’Autodromo Nazionale Monza, tempio italiano della velocità. Qui, nel corso degli anni, si sono disputate gare entrate nella leggenda dell’automobilismo da corsa.

Per la circostanza, l’impianto brianzolo si trasformerà in qualcosa di diverso, ospitando per tre giorni un ricco campionario di supercar e hypercar, ma anche test drive, attività in pista e momenti di spettacolo, con la presenza di brand, aziende e realtà rappresentative del settore automotive. Il MIMO Milano Monza Motor Show promette ancora una volta una tela inebriante, capace di toccare le migliori corde emotive di chi porta gli ottani nel sangue.

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Di grande interesse, fra gli appuntamenti dinamici, la Parata Inaugurale di venerdì 26 giugno, le Supercar Parade sulle storiche Sopraelevate, gli show di drifting, i Track Day dedicati ai proprietari di supercar ed altro ancora. Una cosa è certa: nella kermesse lombarda non ci sarà spazio per la noia. Qui l’energia, la bellezza e le sonorità meccaniche saranno una costante al servizio del piacere, non solo degli amanti del genere.

Foto Milano Monza Motor Show

Al MIMO Milano Monza Motor Show spazio anche per la mobilità elettrica, ma il cuore degli appassionati si orienterà altrove. L’edizione 2026 di questo festival dell’auto trasformerà ancora una volta il tempio italiano della velocità in un palcoscenico dedicato alla passione automobilistica, all’innovazione, alla tecnologia e all’esperienza diretta. Il pacchetto è stato attentamente ponderato dagli organizzatori, per rendere unica l’esperienza del pubblico.

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Ricca la miscela: dalle esposizioni statiche agli show dinamici, ci sarà tutto quello che serve per spingere a 40 la febbre dell’entusiasmo. Catalizzante, come al solito, la presenza delle supercar e hypercar: oggetti del desiderio che catturano l’immaginazione, in ogni contesto. Il rendez-vous brianzolo farà convergere molti proprietari di supercar dei marchi più amati al mondo, tra cui Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, McLaren, Lotus e Dallara, solo per citarne alcuni.

Il via alle danze è previsto per la giornata di venerdì 26 giugno, con la Parata Inaugurale, che introdurrà alla magia dell’evento, giunto alla quinta edizione. Di sicura suggestione le Supercar Parade, previste per le 17.30 di ogni giorno, che offriranno al pubblico l’occasione di ammirare dalla tribuna centrale spettacolari line-up di auto sportive da sogno: quelle che ognuno vorrebbe avere in garage ma che solo pochi eletti riescono a comprare.

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Al MIMO Milano Monza Motor Show 2026 non mancheranno dei momenti agonistici. Fra le grandi novità di questa edizione vanno citate, infatti, le competizioni ufficiali GT3isti Challenge e Speed Cup, autorizzate da ACI Sport e disputate secondo la formula Time Attack, nella giornata di domenica 28 giugno. L’obiettivo di ogni protagonista sarà quello di realizzare il miglior tempo sul giro, compatibilmente coi limiti dell’auto a disposizione, della delicatezza usata nei suoi confronti e delle doti di guida personali.

Porsche sarà protagonista in pista con alcune delle sue vetture stradali più performanti, impegnate nel GTC: 911 GT3, 911 GT3 RS, Cayman GT4 e Cayman GT4 RS. Mentre nelle classi racing troveremo 992 GT3 CUP, 991 GT3 CUP oltre alle Lamborghini Huracan ST e alle Ferrari 296 Challenge, che saranno ospiti, in via straordinaria, nella classe GT OPEN. Questi modelli si renderanno protagonisti di una sfida all’ultimo decimo. Grandi dosi di spettacolo ed emozioni si profilano all’orizzonte.

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La Speed Cup vedrà invece entrare in azione le Lotus Elise ed Exige, con la loro performante leggerezza. Questa serie vede sfidarsi piloti provenienti da tutta Italia sui principali circuiti nazionali ed europei e rappresenta un punto di riferimento per la community del marchio inglese.

Al pubblico del MIMO Milano Monza Motor Show 2026 verrà offerta anche la possibilità di conoscere da vicino le novità di prodotto e di eseguire alcuni test drive, sui modelli messi a disposizione dalle case per lo specifico scopo. Sicuro interesse, sul fronte espositivo, sarà guadagnato dalla hypercar Giamaro Krafla, esposta nel Paddock 1. Questa coupé, nata a Modena da un progetto italiano, gode della spinta di un motore V12 quadriturbo da 7.0 litri di cilindrata, in grado di sviluppare la stratosferica potenza massima di 2.157 cavalli. Non sarà l’unica auto speciale in vetrina!

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Fonte | Milano Monza Motor Show