CLEPA avverte i legislatori UE: i fornitori auto sono al limite

Sarebbero ben 142 posti di lavoro persi al giorno. Non è una stima pessimistica di orientamento catastrofista, ma è la media certificata da CLEPA, l’associazione europea dei fornitori automotive, relativa a quanto sta accadendo nel settore dall’inizio del 2024. Un numero che ha fatto da sfondo all’Assemblea Generale dell’organizzazione svoltasi a inizio giugno, con oltre cento rappresentanti di industria e istituzioni europee che si sono chiesti, con urgenza crescente, cosa stia diventando l’automotive europeo.

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Tra i presenti, Roxana Mînzatu, Vicepresidente esecutiva della Commissione europea con delega ai diritti sociali e allo sviluppo delle competenze. Il messaggio portato da Bruxelles è stato, nei toni, rassicurante: la trasformazione in atto deve andare di pari passo con investimenti in formazione e nuove opportunità professionali. Mentre si discute di riqualificazione, però, le fabbriche continuano a sfoltire organici.

Matthias Zink, presidente di CLEPA, parla di concorrenza sleale, domanda debole, incertezza sugli investimenti. Un tris di problemi che richiede condizioni normative stabili e una politica industriale che non tratti la decarbonizzazione come un esercizio ideologico slegato dalla realtà produttiva.

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Sulla stessa lunghezza d’onda il segretario generale Benjamin Krieger, che ha messo nero su bianco un concetto che a Bruxelles faticano ancora ad accettare: obiettivi climatici e sicurezza del lavoro non sono priorità incompatibili.

Il punto critico, per CLEPA, sono le prossime normative in cantiere, l’Industrial Accelerator Act su tutte, e la necessità di mantenere la neutralità tecnologica invece di scommettere tutto su un’unica soluzione. Nel frattempo, la pressione dei concorrenti asiatici e nordamericani cresce, i costi energetici restano fuori scala e la delocalizzazione smette di essere un’ipotesi per diventare una valutazione concreta.

I fornitori europei impiegano direttamente circa 1,7 milioni di persone nell’UE e investono oltre 30 miliardi l’anno in ricerca e sviluppo. Sono numeri che rendono il settore troppo grande per ignorarlo e, forse, troppo grande per salvarlo senza una discontinuità reale nelle scelte politiche. I prossimi mesi, ripetono in coro da Bruxelles a Francoforte, saranno decisivi. Lo sono da almeno tre anni.