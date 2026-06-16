Omar Sy e Citroën: la campagna che nessun algoritmo avrebbe saputo inventare

Conosciamo sicuramente molto bene Citroën. Adesso, però, almeno per qualche settimana, abbiamo anche Sytroën. Non è un errore di stampa, né il frutto di un rebranding, ma si tratta di una campagna pubblicitaria costruita intorno a Omar Sy, l’attore francese più celebre del momento, che ha “prestato” le prime due lettere del suo cognome al marchio del double chevron. Operazione simpatica, bisogna ammetterlo.

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Chi segue il cinema conosce bene Sy. Lo ricorda probabilmente al volante di una Maserati Quattroporte in Quasi amici, quel V8 aspirato che faceva da contraltare sonoro a un film che parlava di distanze sociali. Poi lo si è ritrovato su una DS 4 in Oltre i binari. Adesso è di nuovo in sella a un’auto del gruppo Stellantis, ma stavolta non è più un personaggio di finzione che guida, è Omar Sy in persona che si mette al volante per raccontare Citroën. Tutti i modelli del marchio, progressivamente, saranno coinvolti nella campagna.

Xavier Chardon, che per l’occasione risponde al titolo di responsabile di Sytroën, ha spiegato la scelta: “volevano qualcuno che fosse popolare senza aver perso il contatto con la realtà, autentico, capace di far sorridere senza scadere nella simpatia da spot televisivo”. Omar Sy, in effetti, è rimasto quella persona anche dopo il César come miglior attore per Quasi amici e dopo la consacrazione hollywoodiana. Impossibile non amarlo in serie e film.

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Il primo spot andrà in onda durante Francia-Senegal ai Mondiali, una doppia scommessa: un attore franco-senegalese che debutta come testimonial su un palcoscenico che lo lega a entrambe le sue radici. Meglio di così non potrebbe essere.

Lo vedremo al volante della nuova Citroën 2CV? La campagna è pensata per espandersi su tutta la gamma, e la piccola utilitaria più attesa di Francia sarebbe il palcoscenico perfetto per chiudere il cerchio. Quel momento sarà difficile da battere, in termini di coerenza narrativa tra testimonial e prodotto.