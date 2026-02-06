Leapmotor B10: sicurezza a 5 stelle anche secondo ANCAP per il SUV

Leapmotor B10, SUV elettrico compatto di nuova generazione, ha ottenuto un importante riconoscimento in Australia, conquistando la valutazione massima di 5 stelle ANCAP dopo una serie di severi test di sicurezza condotti a livello locale. Il risultato riguarda l’intera gamma del modello, senza distinzione tra le diverse versioni disponibili.

Durante le prove, Leapmotor B10 ha fatto registrare prestazioni particolarmente elevate in ambiti chiave come la protezione degli occupanti adulti, la tutela dei passeggeri più giovani e i sistemi di assistenza alla guida. In particolare, spicca il punteggio del 95% nella categoria Protezione degli occupanti bambini, che rappresenta il valore più alto mai raggiunto secondo i protocolli di valutazione ANCAP validi per il periodo 2023-2025. Un risultato che rafforza l’immagine del B10 come veicolo sicuro e tecnologicamente avanzato.

Andy Hoang, responsabile di Leapmotor Australia, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di vedere il Leapmotor B10 ottenere una valutazione ANCAP a 5 stelle. Questo riconoscimento riflette il nostro impegno nel fornire veicoli accessibili e ben progettati, che diano priorità alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, mentre presentiamo il marchio in Australia”.

“Con l’arrivo sulle nostre strade di sempre più nuovi modelli e marchi emergenti, la valutazione indipendente della sicurezza rimane fondamentale. I test ANCAP forniscono ai consumatori informazioni chiare e comparabili e garantiscono che i veicoli soddisfino i più elevati standard di protezione, indipendentemente dal marchio o dalla fascia di prezzo”, ha affermato Carla Hoorweg, Amministratore Delegato di ANCAP.

Il nuovissimo Leapmotor B10 è disponibile presso le concessionarie Leapmotor in tutta l’Australia a partire da $ 38.990 (Style) e $ 41.990 (Design) con prezzo di listino. Il modello di Leapmotor è un SUV compatto che coniuga innovazione, stile e versatilità per il guidatore moderno e tecnologico. Dagli spostamenti in città alle gite del fine settimana, il Leapmotor B10 si evolve con il tuo stile di vita, offrendo connettività impeccabile, design intelligente e comfort di prima classe.