Nuova Alfa Romeo Stelvio, il modello più atteso dagli alfisti resta avvolto nel mistero

La nuova Alfa Romeo Stelvio resta uno dei grandi punti interrogativi del futuro del marchio. Inizialmente attesa nel 2025, poi spostata al 2028, al momento non ha ancora una data certa né una veste definitiva. Anzi, per qualche giorno a maggio si era persino temuto che il progetto potesse essere stato cancellato, visto che nel piano FaSTLAne 2030 di Stellantis non comparivano riferimenti né alla nuova Stelvio né alla nuova Giulia. Un’assenza che aveva acceso più di un dubbio tra appassionati e addetti ai lavori, soprattutto considerando il peso simbolico e commerciale dei due modelli per Alfa Romeo.

Advertisement

Un render immagina la nuova Alfa Romeo Stelvio più bassa, sportiva e premium, mentre restano dubbi su data di lancio, progetto e motorizzazioni

In questo clima di attesa si inserisce il render realizzato dal creatore digitale Tommaso Ciampi, pubblicato nelle scorse ore su Facebook. Non si tratta quindi di immagini ufficiali, né di una conferma stilistica da parte del marchio, ma di una libera interpretazione capace di far discutere. E, soprattutto, di riaccendere l’immaginazione su come potrebbe presentarsi la prossima generazione del SUV Alfa Romeo.

Il lavoro di Ciampi immagina una nuova Alfa Romeo Stelvio profondamente diversa da quella attuale, più bassa, filante e sportiva. Le proporzioni sembrano quasi avvicinarla al mondo dei SUV coupé, con una linea del tetto discendente, superfici tese e una fiancata molto pulita. Il frontale conserva il classico scudetto Alfa Romeo, inserito però in un contesto più moderno e aggressivo, con fari sottili e una firma luminosa scenografica.

Advertisement

La vista laterale è forse quella che racconta meglio l’idea alla base del progetto. L’auto appare lunga, muscolosa, con passaruota generosi e una coda rastremata che accentua la sensazione di dinamismo. Non è una Stelvio pensata soltanto per apparire più grande, ma per trasmettere un’immagine più premium e sportiva, coerente con l’evoluzione del mercato dei SUV di fascia alta.

Anche il posteriore di questa ipotetica nuova Alfa Romeo Stelvio punta su una forte personalità. La firma luminosa orizzontale, il lunotto inclinato e le superfici scolpite danno al render un’impronta moderna, quasi da granturismo rialzata. Una soluzione che, sebbene puramente immaginaria, mostra quanto spazio ci sia ancora per reinterpretare il linguaggio Alfa Romeo in chiave contemporanea.

Resta naturalmente il nodo principale: capire quando la nuova Alfa Romeo Stelvio arriverà davvero e con quali motorizzazioni. Si spera entro fine anno di avere in proposito le idee decisamente più chiare.