Nuovo Citroen Berlingo, svolta totale: il van francese prepara una rivoluzione

Il Nuovo Citroen Berlingo potrebbe rappresentare una delle trasformazioni più interessanti nella futura gamma del marchio francese. Al momento non si tratta di un modello ufficiale, ma di un render firmato Avarvarii, che prova a immaginare l’evoluzione stilistica del celebre multispazio Citroën in vista della prossima generazione.

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Un render immagina il nuovo Citroen Berlingo: design più moderno, piattaforma nuova e motori diesel ed elettrici

Secondo le ultime indicazioni, Stellantis intende mantenere una distinzione più netta tra le autovetture tradizionali e i veicoli commerciali leggeri. Proprio per questo, il nuovo Citroen Berlingo dovrebbe nascere su una piattaforma differente rispetto ad altri modelli passeggeri, aprendo la strada a una nuova famiglia di van compatti e medi destinata non solo a Citroën, ma anche a Peugeot, Fiat e ad altri marchi del gruppo.

Il progetto resta centrale nella strategia della casa francese. Xavier Chardon, amministratore delegato di Citroën, ha sottolineato come Berlingo ed ELO siano due veicoli molto diversi: da una parte un modello concreto, semplice e con un bagagliaio molto ampio; dall’altra una proposta più vicina al mondo delle auto familiari futuristiche. In passato, ha ricordato Chardon, Citroën proponeva sia il Berlingo sia la famiglia Picasso, due interpretazioni diverse della praticità.

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Il design del nuovo Citroen Berlingo dovrebbe quindi conservare proporzioni squadrate e grande funzionalità, ma con un linguaggio aggiornato, più vicino ai nuovi SUV Citroën e alla futura versione di produzione della concept ELO. Il render di Avarvarii va proprio in questa direzione: linee più moderne, frontale ridisegnato e un’immagine più robusta, senza tradire l’identità originaria del modello.

Andrew Cowell, responsabile del design dei veicoli commerciali leggeri di Stellantis, ha evidenziato che Berlingo sta diventando un prodotto sempre più internazionale. La ricetta, secondo lui, è ancora valida: semplicità, spazio, versatilità e concretezza.

La prossima generazione, attesa non prima del 2030, dovrebbe inoltre mantenere una strategia multi-energia. Diesel ed elettrico continueranno probabilmente a convivere, perché chi trasporta carichi pesanti cerca coppia e autonomia, mentre chi entra spesso in città avrà bisogno di una variante a zero emissioni. Il Nuovo Citroen Berlingo, insomma, prepara una nuova vita senza rinnegare le sue origini.