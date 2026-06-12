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Jeep Avenger, pioggia di offerte a giugno 2026: elettrica, benzina, ibrida e 4xe, sconti fino a 11.000 euro

A giugno 2026 Jeep lancia nuove promozioni sulla Avenger, il suo B-SUV centrale in Europa, con offerte su quasi tutte le motorizzazioni: benzina, ibrida, elettrica e 4xe. Spiccano gli sconti sulla Summit Full-Electric e sulla Longitude 1.2 Turbo, mentre arrivano anche versioni Hybrid e speciali in pronta consegna.

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Jeep Avenger

Giugno 2026 si apre con una serie di offerte interessanti per la Jeep Avenger, modello ormai centrale nella strategia europea del marchio americano. Il B-SUV di Jeep viene proposto in promozione in quasi tutte le sue varianti, dalla benzina all’ibrida, fino all’elettrica e alle versioni 4xe.

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A giugno 2026 la Jeep Avenger si compra in promo su benzina, ibrida, elettrica e 4xe: prezzi ribassati e sconti fino a 11.000 euro

La proposta più evidente riguarda la Jeep Avenger Summit Full-Electric, disponibile su un lotto limitato di vetture in pronta consegna. In questo caso il taglio rispetto al listino è consistente: dai 42.400 euro iniziali si scende a 31.400 euro, con uno sconto di 11.000 euro. Per chi preferisce dilazionare il pagamento, il finanziamento prevede un anticipo di 10.823 euro, 35 rate da 149 euro e una rata finale da 17.909,90 euro. Considerando TAN fisso al 2,99% e TAEG al 4,61%, il costo complessivo arriva a circa 34.000 euro.

Chi invece guarda a una motorizzazione più tradizionale può orientarsi sulla Jeep Avenger Longitude 1.2 Turbo da 100 CV. Anche questa offerta è legata a vetture in pronta consegna e porta il prezzo da 25.950 a 22.450 euro. La formula di finanziamento è piuttosto semplice: 48 rate da 299 euro, TAN fisso allo 0%, TAEG al 3,14% e nessuna maxi rata finale. Il totale, in questo caso, si aggira intorno ai 23.200 euro.

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Jeep Avenger

Nel mezzo si colloca la Jeep Avenger Longitude e-Hybrid 1.2 da 110 CV, forse la scelta più equilibrata per chi usa l’auto ogni giorno e vuole ridurre i consumi senza fare il salto all’elettrico puro. Il prezzo promozionale è di 23.700 euro, che diventano circa 24.500 euro con gli oneri finanziari.

Più orientate a chi cerca maggiore versatilità sono le versioni 4xe. La Jeep Avenger 4xe Upland 1.2 da 145 CV viene proposta a 28.700 euro, contro i 32.200 euro del listino, con un totale vicino ai 29.600 euro in caso di finanziamento. Più ricca e scenografica la The North Face, offerta a 34.450 euro, circa 35.200 euro tutto compreso. A completare il quadro c’è la Black Edition e-Hybrid da 110 CV, disponibile a 26.200 euro, oppure a circa 27.000 euro con finanziamento.

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Jeep Avenger Black Edition

Per ora le promozioni riguardano ancora la Jeep Avenger precedente all’ultimo aggiornamento. La nuova versione arriverà tra qualche settimana, con prezzi annunciati molto vicini a quelli attuali. Nel frattempo Jeep prova a rendere il suo B-SUV ancora più appetibile, puntando su sconti importanti, vetture in pronta consegna e una gamma capace di parlare a clienti molto diversi.

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