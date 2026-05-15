Jeep ha portato la nuova Jeep Avenger alla SP Innovation Week

Dopo la sua anteprima mondiale a Rio de Janeiro come auto ufficiale dell’evento internazionale “Todo Mundo no Rio“, è stata la volta di San Paolo di ammirare da vicino la nuova Jeep Avenger. E l’evento non poteva essere più tempestivo: la Settimana dell’Innovazione di San Paolo, considerata il più grande festival mondiale di tecnologia e innovazione. Jeep era presente all’evento con uno stand del modello, che si prepara al debutto in Brasile.

Advertisement

Nuova Jeep Avenger è stata una delle protagoniste dell’evento, attirando l’attenzione dei partecipanti

Per Jeep, questo modello rappresenta un passo importante nell’evoluzione del marchio e nell’integrazione della tecnologia nel mondo automobilistico. Connessa e pronta a soddisfare le nuove aspettative dei consumatori, la nuova Jeep Avenger incarna la visione di Jeep di offrire un veicolo in linea con le tendenze globali della mobilità.

“La nuova Jeep Avenger simboleggia l’evoluzione del marchio Jeep in un momento in cui tecnologia, connettività e innovazione sono sempre più determinanti nelle scelte dei consumatori. Essere presenti alla SP Innovation Week, un evento che riunisce diverse voci e temi così rilevanti per il presente e il futuro, è estremamente significativo per noi, e sentire la reazione positiva delle persone quando vedono il nostro SUV ci riempie di fiducia”, afferma Hugo Domingues, responsabile del marchio Jeep per il Sud America.

Advertisement

“L’Avenger arriverà presto per dimostrare come Jeep sia pronta a interagire con una nuova generazione di clienti, senza abbandonare i pilastri del marchio”, ha aggiunto Hugo Domingues.

SP Innovation Week riunisce scienza, cultura, imprenditorialità, istruzione, tecnologia e impatto sociale in un unico festival, mettendo in contatto leader globali, giovani svantaggiati, startup, pensatori, artisti e aziende in un programma incentrato sullo scambio di idee, il dibattito sul futuro e la creazione di soluzioni innovative. In questo contesto, la presenza della nuova Jeep Avenger rafforza il posizionamento del marchio in un ambiente in cui innovazione ed esperienza vanno di pari passo.