Nuova Lancia Delta S4: Maltese Design immagina l’erede moderna del mito Gruppo B

La nuova Lancia Delta S4 non esiste nei piani industriali di Stellantis, almeno non in questa forma. Eppure il progetto firmato Maltese Design dimostra quanto il mito della sportiva del Gruppo B sia ancora vivo nell’immaginario degli appassionati. Il designer ha reinterpretato la leggendaria Lancia Delta S4 con una visione contemporanea, trasformandola idealmente in una supercar stradale a due posti, estrema nella tecnica e fortemente legata alla memoria dell’originale.

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Maltese Design reinterpreta la Lancia Delta S4 come supercar a due posti: carbonio, V6 Nettuno oltre 600 CV, trazione integrale e cambio manuale

La base concettuale riprende la filosofia costruttiva della S4 storica: monoscocca in carbonio, impostazione da vettura ad alte prestazioni e attenzione totale al rapporto tra leggerezza, trazione e potenza. Nel progetto immaginato, però, tutto viene aggiornato al linguaggio delle supercar moderne. Il powertrain ipotizzato guarda al V6 biturbo Nettuno di derivazione Maserati, con una potenza superiore ai 600 cavalli e trazione integrale, soluzione coerente con l’anima tecnica della S4.

Il design fonde due mondi. Da una parte ci sono le geometrie tese e spigolose della Lancia Delta S4 da competizione; dall’altra il nuovo linguaggio stilistico inaugurato dal concept Lancia Pura HPE, che ha ridefinito l’identità visiva del marchio. Il frontale adotta soluzioni aerodinamiche attive, mentre le fiancate restano pulite grazie all’eliminazione degli specchietti tradizionali, sostituiti da telecamere. Il posteriore, largo e scenografico, lascia intravedere il motore e integra i gruppi ottici in un unico elemento, con il logo Lancia illuminato.

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Anche l’abitacolo segue una logica essenziale e sportiva: carbonio a vista, sedili contenitivi rivestiti in alcantara forata, display sul piantone per le informazioni di guida e, scelta quasi romantica, cambio manuale.

Il progetto resterà con ogni probabilità un render. Al momento infatti non ci sono notizie certe sul possibile ritorno sul mercato di una nuova Delta che in un primo momento era stata prevista per il 2028 ma a quanto pare i piani dell’azienda potrebbero essere cambiati con l’annuncio del passaggio sotto la gestione Fiat. Ma proprio per questo la visione di Maltese Design colpisce: ricorda quanto la Lancia Delta S4 continui a rappresentare un’idea radicale di automobile.

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Non solo vittorie, ma tecnologia portata al limite: doppia sovralimentazione, trazione integrale, struttura composita. Un mito interrotto tragicamente in Corsica nel 1986 con la morte di Henry Toivonen e Sergio Cresto, ma mai davvero uscito dalla memoria degli appassionati.