Una Wrangler per George Washington: la trovata patriottica di Jeep per l’estate dei mondiali

Jeep punta sul patriottismo in America, ma lo fa con il suo stile: diretto, ironico e un po’ fuori dagli schemi. In vista dei mondiali di Calcio che quest’anno si tengono negli USA, il marchio americano di Stellantis ha lanciato una campagna che gioca con l’orgoglio nazionale e con uno dei nomi più simbolici della storia degli Stati Uniti: George Washington.

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Jeep lancia una campagna patriottica per i mondiali USA: 100 George Washington potranno vincere una Wrangler se la nazionale trionfa

L’idea è semplice e volutamente sorprendente. Se la nazionale statunitense dovesse vincere la competizione, i primi 100 cittadini americani viventi che si chiamano legalmente George Washington e che si registreranno all’iniziativa potranno ricevere una nuova Jeep Wrangler.

La trovata fa parte della campagna “All in on America”, pensata per accompagnare la febbre calcistica con un racconto dal forte sapore americano. Jeep, da sempre associata a libertà, avventura e spirito “vai ovunque, fai qualsiasi cosa”, sceglie così di celebrare il torneo con un mix di orgoglio nazionale, leggerezza e provocazione.

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Per partecipare, i residenti negli Stati Uniti che portano legalmente il nome George Washington possono registrarsi sul sito wranglerforwashingtons.com. Le iscrizioni resteranno aperte fino alla finale del torneo. I primi 100 iscritti verificati saranno considerati idonei e, se gli Stati Uniti conquisteranno il titolo, riceveranno ciascuno una nuova Jeep Wrangler.

A guidare la campagna c’è la comica Iliza Shlesinger, che per l’occasione interpreta il ruolo di “Responsabile del Calcio”. Lo spot da 60 secondi sarà trasmesso in televisione e diffuso sui canali social ufficiali di Jeep, tra cui YouTube, Instagram, Facebook, X e TikTok.

“Mentre quest’estate il mondo intero volge gli occhi al calcio e l’America compete sul palcoscenico globale, noi celebriamo l’evento alla maniera di Jeep: con patriottismo, giocosità e un omaggio al nome che ha plasmato una nazione”, ha dichiarato Olivier François, direttore marketing globale di Stellantis.

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Nello spot, Shlesinger compare seduta dietro una scrivania, sotto un ritratto di George Washington a bordo di una Jeep Wrangler, e lancia il suo appello agli americani con il tono brillante che caratterizza la campagna. “Se l’America vince tutto e un gruppo di George Washington finisce per guidare in giro delle nuovissime Jeep Wrangler, è a questo tipo di patriottismo caotico che voglio partecipare”, ha commentato la comica.

Realizzata insieme all’agenzia Highdive di Chicago, la campagna trasforma il grande evento sportivo in un’occasione per raccontare Jeep in modo leggero, riconoscibile e profondamente americano.