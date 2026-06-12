Fiat Grande Panda convince gli inglesi: Dacia Sandero superata nella sfida delle low cost

La sfida era di quelle interessanti, perché metteva di fronte due auto che parlano la stessa lingua: prezzo accessibile, dimensioni compatte e tanta attenzione alla sostanza. Da una parte la Fiat Grande Panda Hybrid Pop, dall’altra la Dacia Sandero TCe 110 Extreme, il vertice della gamma della segmento B romena. A confrontarle sono stati i colleghi inglesi di Auto Express Magazine, che hanno messo una contro l’altra due proposte diverse per immagine e impostazione, ma molto vicine per filosofia.

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Auto Express premia Fiat Grande Panda Hybrid Pop: più fluida, efficiente e curata della Sandero, pur restando una compatta accessibile e pratica

Entrambe si muovono attorno ai quattro metri di lunghezza e puntano a conquistare chi cerca un’auto semplice, concreta e senza troppi eccessi. Si tratta di modelli pensati per rispondere a esigenze reali: costi contenuti, praticità quotidiana e una dotazione sufficiente per vivere bene la macchina tutti i giorni.

Alla fine, però, il verdetto di Auto Express premia la Fiat Grande Panda. Il confronto, spiegano dalla rivista britannica, è stato molto combattuto, ma la vettura di Fiat ha convinto di più grazie a un motore più fluido ed efficiente, a un design più curato e alla capacità di nascondere meglio la propria natura economica. In altre parole, la Fiat riesce a sembrare meno “low cost” di quanto il suo posizionamento potrebbe far pensare.

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Un ruolo importante lo gioca il sistema ibrido. La Grande Panda utilizza il 1.2 PureTech da 110 cavalli, una soluzione che secondo Auto Express offre un buon equilibrio tra consumi, fluidità e prestazioni. In città il powertrain lavora con naturalezza, mentre alle velocità più alte mantiene un comportamento convincente. Anche lo stile è stato particolarmente apprezzato. Infatti Fiat Grande Panda è stata descritta come un’auto capace di strappare un sorriso ogni volta che la si guarda, merito di un design semplice ma ricco di dettagli riusciti.

Non mancano comunque i limiti. La Fiat non viene considerata la più spaziosa tra le utilitarie, un aspetto che nel confronto con la Sandero pesa, perché la Dacia continua a fare della praticità uno dei suoi punti di forza.

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La Sandero, infatti, esce dal test con un giudizio tutt’altro che negativo. Per meno del prezzo della Grande Panda base, offre una dotazione più ricca e più spazio per i passeggeri. Il motore 1.0 TCe 110 viene ritenuto valido, ma l’assenza di una versione ibrida la penalizza nel confronto diretto con la Fiat. Secondo Auto Express, il sistema della Grande Panda risulta più equilibrato per efficienza e reattività.

Il modello Extreme dona alla Sandero un aspetto più curato, ma non basta a cancellare del tutto la sensazione di auto costruita per costare poco. Ed è qui che la Grande Panda fa la differenza: resta economica, ma riesce a raccontarlo con più stile.