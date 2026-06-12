Alfa Romeo festeggia una doppia vittoria nel concorso “Best Cars 2026”

Alfa Romeo raccoglie un nuovo successo ai “BEST CARS” e conferma ancora una volta il forte legame con gli appassionati tedeschi. Nella 50ª edizione del concorso organizzato dalla rivista auto motor und sport, il marchio italiano ha conquistato due premi grazie ai voti dei lettori, che hanno scelto Giulia e Tonale come modelli d’importazione di riferimento nelle rispettive categorie.

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Alfa Romeo conquista due premi ai BEST CARS 2026: Giulia e Tonale vincono nelle loro categorie grazie ai lettori tedeschi

La Giulia si è imposta tra le berline di medie dimensioni, ottenendo un riconoscimento che ormai sembra quasi una tradizione. Per la sportiva del Biscione è infatti la nona vittoria assoluta ai “BEST CARS”, un risultato che conferma quanto il modello continui a essere apprezzato anche in un mercato esigente come quello tedesco. A fare la differenza è una ricetta rimasta fedele allo spirito Alfa Romeo: linee eleganti, carattere sportivo e una guida pensata per coinvolgere chi è al volante.

Accanto alla Giulia, anche Tonale ha ottenuto un nuovo successo. Il SUV compatto ha vinto nella categoria “SUV compatti/fuoristrada” dedicata alle vetture d’importazione, confermando la sua capacità di distinguersi in uno dei segmenti più affollati del mercato. Il suo stile riconoscibile e il legame con il DNA del marchio hanno contribuito a rafforzarne l’immagine presso il pubblico della rivista.

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A ritirare i premi a Stoccarda è stata Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato di Stellantis Premium Brands Germany. “Queste due vittorie sono una chiara dimostrazione di come il design tipicamente italiano e il DNA sportivo di Alfa Romeo continuino ad essere molto apprezzati dai lettori più esigenti di auto motor und sport”, ha dichiarato, ringraziando i votanti per la fiducia rinnovata nei confronti di Giulia e Tonale.

Il successo non resterà soltanto sul palco della premiazione. Da mercoledì 10 a sabato 13 giugno 2026, le due Alfa Romeo saranno esposte alla “BEST CARS EXPO 2026” nel Dorotheen Quartier di Stoccarda, insieme agli altri modelli scelti dal pubblico.

L’edizione di quest’anno ha coinvolto quasi 95.000 lettori, chiamati a votare tra 480 candidati divisi in 13 categorie. Un pubblico ampio e competente, che rende il doppio riconoscimento di Alfa Romeo ancora più significativo.