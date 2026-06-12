Leapmotor mette il turbo in Brasile: 20 nuovi showroom e rete raddoppiata entro fine anno

Leapmotor vuole crescere in Brasile e lo vuole fare in fretta. Il marchio di veicoli elettrici legato a Stellantis ha messo in moto una nuova fase del suo piano commerciale, con l’apertura di 20 punti vendita nei prossimi due mesi. Il ritmo sarà intenso: una nuova sede ogni tre giorni.

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Leapmotor accelera in Brasile con 20 nuovi showroom e una rete più ampia, per vendite in crescita, assistenza rapida e arrivo in tutti gli stati

L’espansione serve a sostenere l’aumento delle vendite e a rendere il brand più vicino ai clienti, non solo nelle grandi città ma anche in aree dove la presenza diretta può fare la differenza. L’obiettivo è arrivare entro la fine del 2026 in tutti i 26 stati brasiliani, oltre al Distretto Federale.

Oggi Leapmotor può contare su 38 punti vendita nel Paese. Con il nuovo piano, la rete è destinata a crescere in modo significativo, fino a più che raddoppiare. Per il marchio si tratta di un passaggio chiave: avere più concessionarie significa essere più visibili, ma anche offrire ai clienti un riferimento più semplice per informazioni, acquisto e assistenza.

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La strategia, spiegano dall’azienda, punta su una crescita graduale ma solida, costruita insieme ai principali gruppi imprenditoriali brasiliani. “Fin dall’inizio, l’obiettivo di Leapmotor è stato chiaro: perseguire una solida strategia di crescita costante a lungo termine, in linea con l’aumento delle vendite e l’ampliamento dell’offerta del marchio”, ha dichiarato Fernando Varela, Vicepresidente Senior delle Operazioni Commerciali per Stellantis Brasile e Veicoli Commerciali Leggeri per il Sud America.

Il supporto di Stellantis avrà un ruolo centrale anche dopo la vendita. La rete potrà infatti contare su cinque magazzini di componenti distribuiti in punti strategici del continente, pensati per rendere più rapida l’assistenza e dare maggiore tranquillità ai clienti.

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In Brasile, Leapmotor propone oggi il C10, SUV con tecnologia REEV, e il B10, modello d’ingresso della gamma elettrificata del marchio. Entrambi saranno prodotti nel Parco Industriale di Goiana, nello Stato di Pernambuco. Dal 2027 arriverà anche il C16, un SUV premium a sei posti importato nel Paese.

Nel frattempo, Stellantis sta lavorando anche al nuovo motore REEV Flex, una soluzione pensata per unire i vantaggi della guida elettrica con una maggiore serenità nei lunghi spostamenti. Un tassello importante in un mercato dove autonomia, assistenza e fiducia nella rete restano elementi decisivi nella scelta di un’auto elettrificata.