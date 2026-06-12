Ferrari Luce, la prima elettrica del Cavallino esce allo scoperto: il prototipo sorprende per dimensioni e presenza scenica

Ferrari Luce continua a far parlare di sé, ancora prima di arrivare davvero nelle mani della stampa e dei primi clienti. Da giorni il nuovo modello elettrico del Cavallino monopolizza discussioni su forum, social network e riviste specializzate, alimentando curiosità e aspettative. Nessuno, però, ha ancora guidato la vettura nella sua configurazione finale. Per il debutto dinamico bisognerà attendere ancora, ma intanto i prototipi iniziano a mostrarsi con maggiore chiarezza sulle strade italiane.

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Ferrari Luce si mostra in strada con meno camuffamento: ecco dimensioni, proporzioni da GT a cinque posti e cerchi record da 24 pollici.

A riaccendere l’attenzione è stato un utente di Reddit, che ha fotografato un muletto della Ferrari Luce con un camuffamento molto più leggero rispetto a quello visto nei mesi scorsi. Una scelta prevedibile, ora che il design definitivo è già stato svelato: i prototipi possono circolare con meno coperture, anche se alcuni dettagli restano differenti rispetto alla versione di serie. In particolare, il frontale del muletto appare ancora “pieno” e meno scavato rispetto a quello della Luce definitiva.

A colpire maggiormente chi ha scattato le immagini sono state le dimensioni dell’auto. A prima vista, racconta l’utente, la vettura sembrava quasi compatta, “delle dimensioni di una MX-5”. La realtà, però, è molto diversa. La Ferrari Luce è una GT a cinque posti dalle proporzioni importanti, come era già emerso osservando il telaio presso l’E-Building di Maranello.

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I numeri confermano l’impostazione da gran turismo elettrica: 5,02 metri di lunghezza, 1,99 metri di larghezza senza specchietti, 1,54 metri di altezza e un passo di 2,96 metri. Misure generose, che insieme all’architettura elettrica consentono anche una notevole capacità di carico, con un bagagliaio da 597 litri.

Non passano inosservati nemmeno i cerchi, i più grandi mai montati su una Ferrari: 23 pollici all’anteriore e 24 al posteriore. Una scelta che contribuisce a dare alla Luce una presenza scenica imponente, ben diversa dall’immaginario tradizionale delle sportive compatte del Cavallino.

La prima elettrica Ferrari è quindi sempre più vicina alla strada. Resta ora da capire come si tradurranno, nella guida, peso, dimensioni e tecnologia. Per il momento, la Luce ha già centrato un primo obiettivo: far discutere tutti.