Opel sponsor del campionato mondiale IHF maschile di pallamano 2027 in Germania

Opel rafforza il suo impegno nel sostegno alla pallamano, disciplina di squadra scelta per allargare i suoi orizzonti nel mondo dello sport professionistico. La casa del “blitz” sarà partner automobilistico ufficiale del Campionato Mondiale maschile della specialità, atteso per il 2027. L’annuncio dell’intesa è stato dato nelle scorse ore, insieme alla Federazione Internazionale di Pallamano (IHF).

Advertisement

Il costruttore tedesco userà per l’occasione delle auto elettriche, messe al servizio delle squadre e del personale coinvolto negli eventi. Per la Coppa del Mondo sono stati scelti modelli come le Opel Astra, Astra Sports Tourer, Grandland, Mokka GSE e Corsa GSE, alcuni dei quali resteranno solo in esposizione.

Diverse vetture del brand presteranno invece servizio logistico nel Campionato Mondiale di Pallamano Maschile IHF del prossimo anno, traducendo la partnership col “blitz” in qualcosa di molto utile e concreto, con sicuri ritorni di immagine.

Advertisement

Foto Stellantis

Lo sport di squadra scelto per la nuova avventura è già nel cuore della casa di Rüsselsheim, che dal 1° luglio sarà partner strategico delle squadre nazionali tedesche di pallamano, sia femminili che maschili. Ora il target si spinge ancora più in alto, abbracciando la Coppa del Mondo, come sponsor principale della lega di pallamano più forte del pianeta, che sarà ufficialmente chiamata ‘Opel Handball-Bundesliga’.

L’accordo con la IHF è stato mediato dall’agenzia di diritti sportivi e marketing SPORTFIVE. I vertici aziendali del “blitz” affidano a Patrick Dinger, responsabile del marchio per la Germania, il compito di raccontare la gioia per l’intesa: “Siamo orgogliosi di sostenere il Campionato Mondiale di Pallamano nel nostro paese in un ruolo chiave”.

Advertisement

La partnership di cui vi abbiamo narrato unisce due nomi che condividono un impegno profondo per la performance e per le nuove sfide, come riferisce Hassan Moustafa, Presidente della IHF. Il 30° Campionato Mondiale di Pallamano in Germania sarà uno dei momenti salienti del calendario sportivo 2027. Questo dona ulteriore risalto all’intesa siglata da Opel, evidenziandone la portata.

Fonte | Stellantis