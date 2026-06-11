Chrysler Pacifica, allarme incendio per le ibride plug-in: Stellantis richiama oltre 17 mila minivan

Per Stellantis si apre un nuovo fronte delicato negli Stati Uniti. Il gruppo ha avviato un richiamo che riguarda 17.277 Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid prodotte tra il 2020 e il 2022, dopo l’individuazione di un possibile rischio di incendio legato alla batteria ad alta tensione. Una questione tecnica, certo, ma con conseguenze molto concrete per chi utilizza ogni giorno la propria monovolume.

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Stellantis richiama 17.277 Chrysler Pacifica PHEV per rischio incendio: ai proprietari viene chiesto di non ricaricare e parcheggiare all’aperto

La raccomandazione ai proprietari è infatti immediata: non ricaricare il veicolo e parcheggiarlo all’aperto, lontano da garage, abitazioni e strutture chiuse. Non è un dettaglio secondario. Quando una casa automobilistica chiede ai clienti di cambiare temporaneamente le proprie abitudini di utilizzo, significa che la prudenza diventa prioritaria rispetto a tutto il resto.

Secondo le informazioni trasmesse alla National Highway Traffic Safety Administration, il problema potrebbe essere collegato ad alcune celle delle batterie prodotte da LG Energy Solutions. In determinate condizioni, queste celle potrebbero danneggiarsi, generare surriscaldamento e, nei casi più gravi, portare a un incendio del veicolo. Stellantis ha indicato finora quattro episodi potenzialmente collegati al difetto, mentre le verifiche tecniche proseguono per chiarire con precisione l’origine del problema.

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Nel frattempo, la soluzione passerà dalla rete ufficiale. I concessionari aggiorneranno il software del sistema di gestione della batteria, così da permettere al veicolo di individuare eventuali anomalie prima che possano diventare pericolose. Se il controllo dovesse rilevare un difetto, la batteria sarà sostituita senza costi per il proprietario.

Il caso della Chrysler Pacifica si inserisce in un quadro più ampio e non semplice per Stellantis. Negli ultimi anni il gruppo ha già affrontato richiami simili su modelli plug-in hybrid del marchio Jeep, tra cui Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe. In totale, le campagne legate a possibili rischi di incendio hanno coinvolto oltre 320 mila veicoli.

A proposito di questo modello, segnaliamo infine anche che Stellantis ha confermato l’intenzione di ridurre progressivamente l’offerta plug-in hybrid in Nord America dal model year 2026. Tra i modelli destinati a uscire di scena figura proprio la Chrysler Pacifica Hybrid, finora l’unica monovolume ibrida plug-in disponibile negli Stati Uniti.