Jeep Wrangler e Gladiator, maxi richiamo negli USA: oltre un milione di veicoli sotto controllo

Negli Stati Uniti il gruppo Stellantis interviene su oltre un milione di veicoli Jeep per una verifica legata al servosterzo elettroidraulico. Il richiamo riguarda circa 1.076.999 esemplari di Jeep Wrangler e Gladiator prodotti tra il 2021 e il 2025, due modelli molto rappresentativi per il marchio e tra i più apprezzati dal pubblico americano.

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Stellantis richiama oltre un milione di Jeep Wrangler e Gladiator negli USA per un guasto al servosterzo

Al centro dell’attenzione c’è un possibile problema nel cablaggio della pompa del servosterzo. A individuarlo è stata un’indagine interna dell’azienda, che ha portato alla decisione di avviare la campagna di richiamo. I veicoli coinvolti passeranno quindi dalla rete autorizzata per un controllo e, dove necessario, per la riparazione o la sostituzione del cablaggio e/o della pompa.

Il problema non si manifesta con frequenza elevata, ma FCA US ha scelto una linea prudente. In determinate condizioni, infatti, l’anomalia potrebbe provocare il surriscaldamento di materiali combustibili presenti nell’area interessata, aumentando il rischio di incendio del veicolo. Da qui la decisione di procedere con il richiamo e di fornire indicazioni preventive ai proprietari.

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In attesa della disponibilità dell’intervento definitivo, l’azienda raccomanda di parcheggiare Jeep Wrangler e Gladiator lontano da edifici, garage, abitazioni e altri veicoli. Un’indicazione pensata per limitare ogni possibile conseguenza nella fase che precede la riparazione.

I clienti interessati saranno contattati tramite posta ordinaria non appena potranno fissare un appuntamento presso la rete di assistenza. FCA US ha fatto sapere di essere al lavoro per accelerare la disponibilità della soluzione, attesa entro luglio. Fino ad allora, ai proprietari viene chiesto di seguire con attenzione le istruzioni riportate negli avvisi ufficiali di richiamo. Le informazioni sulle campagne in corso sono consultabili anche sul portale recalls.mopar.com.

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Il provvedimento non si limita agli Stati Uniti. La stessa campagna coinvolgerà circa 106.258 veicoli in Canada, 23.704 in Messico e altri 124.297 nei mercati al di fuori del Nord America. La portata complessiva dell’intervento conferma il peso del richiamo e l’attenzione del gruppo verso Jeep Wrangler e Gladiator, due modelli che restano tra i più riconoscibili dell’universo Jeep.