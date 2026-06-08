Fiat Grizzly e Grizzly Fastback: gli ordini si apriranno nella seconda metà del 2026

FIAT si prepara a tornare con forza nel cuore del mercato familiare. Fiat Grizzly e Grizzly Fastback arriveranno in Europa e nella regione Medio Oriente & Africa nella seconda metà del 2026, finestra in cui è atteso anche l’avvio commerciale dei nuovi modelli. Una data precisa per l’apertura degli ordini non è stata ancora indicata, ma il calendario fissato da Stellantis guarda chiaramente alla seconda parte del 2026.

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Fiat Grizzly e Fastback arriveranno in Europa e Medio Oriente nella seconda metà del 2026

Fiat Grizzly e Grizzly Fastback nascono per ampliare la gamma globale del marchio e rafforzare la presenza di FIAT nel segmento C, uno dei più competitivi e strategici del mercato. Dopo il ritorno della Grande Panda, il brand torinese punta ora su due modelli pensati per esigenze diverse, ma costruiti attorno alla stessa idea: offrire una mobilità accessibile, concreta e riconoscibile nello stile.

Fiat Grizzly sarà il volto più familiare della nuova gamma. SUV versatile, spazioso e pensato per l’uso quotidiano, punta a intercettare chi cerca praticità, abitabilità e un prezzo competitivo. Il Grizzly Fastback, invece, avrà un’impostazione più dinamica: linea più slanciata, design più ricercato e una maggiore capacità di carico in lunghezza, pensata per chi viaggia spesso o cerca un’auto dal carattere più lifestyle.

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A spiegare il senso dell’operazione è stato Olivier Francois, CEO FIAT e Stellantis Global CMO. “Grande Panda ha segnato il ritorno di FIAT nella mobilità familiare accessibile”, ha dichiarato. Con Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, ha aggiunto, il marchio completa la propria offerta con due vetture “progettate attorno a esigenze e stili di vita diversi”, ma accomunate da mobilità intelligente, accessibilità e DNA stilistico FIAT.

La distribuzione sarà globale, con un piano industriale pensato per avvicinare i modelli ai mercati chiave in Europa, Medio Oriente e America Latina. L’obiettivo è garantire maggiore flessibilità produttiva e commerciale, in un momento in cui Stellantis vuole recuperare terreno nei mercati strategici.