Nuova Lancia Delta HF: look aggressivo e anima premium nella nuova ipotesi digitale in attesa di novità

La Nuova Lancia Delta HF torna a far parlare di sé, almeno nel mondo digitale. Le immagini pubblicate su Facebook dal creatore Roibeárd Gráinséir mostrano un render dal forte impatto scenico, capace di immaginare come potrebbe apparire una futura erede sportiva della celebre compatta torinese. Ovviamente si tratta di una mera ipotesi digitale di un designer indipendente, nulla di ufficiale quindi.

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Un render immagina la nuova Delta HF con linee sportive e finiture premium, ma il progetto ufficiale resta incerto

La nuova Lancia Delta HF immaginata dal designer digitale ha proporzioni moderne da hatchback compatta, con linee tese, superfici pulite e un’impostazione decisamente premium. Il frontale è affilato, dominato da gruppi ottici sottili e da una firma luminosa elegante, mentre il logo Lancia campeggia al centro di una mascherina scura e minimalista.

La fiancata di questa ipotetica nuova Lancia Delta HF è muscolosa, con passaruota marcati, cerchi di grandi dimensioni e un profilo che prova a unire sportività e raffinatezza. Al posteriore spiccano la scritta Lancia a tutta larghezza, i fanali sottili e un diffusore aggressivo, dettagli che richiamano chiaramente l’universo HF.

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Il fascino del render, però, si scontra con una realtà industriale molto più incerta. Nel precedente piano di rilancio del marchio, quando Luca Napolitano era CEO di Lancia, una nuova Delta era prevista per il 2028. Quel progetto rappresentava il terzo pilastro della rinascita del brand dopo Ypsilon e la nuova Lancia Gamma, con l’ambizione di riportare in gamma un nome leggendario.

Con il nuovo assetto strategico di Stellantis, però, le tracce della futura Delta sembrano essersi perse. Lancia ha visto ridursi la propria autonomia e ora rientra sotto una gestione più strettamente legata a Fiat. In questo scenario, il destino della nuova compatta appare tutt’altro che definito.

Al momento non è stato chiarito se la Nuova Lancia Delta HF possa davvero vedere la luce. Anzi, guardando alle priorità industriali del gruppo, il progetto sembra oggi assai improbabile.