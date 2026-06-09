Fiat protagonista con la sua intera gamma al Bahia Farm Show 2026

Fiat, il marchio di pickup più venduto in Brasile con 201.470 unità immatricolate nel 2025, sarà presente al Bahia Farm Show 2026, la più grande fiera di tecnologia e business agricolo delle regioni del Nord e del Nord-Est del Brasile. Quest’anno, il marchio porterà all’evento 13 veicoli, a dimostrazione della solidità e della diversità del suo portfolio.

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Fiat porta 13 veicoli al Bahia Farm Show 2026, con Strada, Toro e Titano in evidenza

Fiat Strada, il veicolo più venduto in Brasile e Sud America nel 2025, sarà esposta alla fiera nelle versioni Endurance, Freedom, Volcano e Ranch. Il Toro, appena arrivato nella gamma 2027 come primo pickup mild-hybrid prodotto in Brasile, sarà disponibile nelle versioni Volcano e Ultra MHEV, oltre alla versione Volcano Diesel. A completare l’offerta di pickup, sarà presente il Titano nelle versioni Volcano e Ranch.

I visitatori della fiera potranno inoltre ammirare da vicino Mobi Like, la Fastback Abarth, modello che fa parte della divisione sportiva di Fiat, Pulse MHEV e Fiorino, che rappresenta la linea Professional del marchio. Progettati per diversi profili aziendali, questi veicoli dimostrano la capacità del marchio di soddisfare le esigenze di ogni tipo di attività, dalle piccole imprese alle grandi imprese logistiche.

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Durante la fiera, il marchio metterà in evidenza anche Connect Me, la piattaforma di servizi connessi per i veicoli Fiat, con funzionalità intelligenti e soluzioni esclusive per diversi modelli, tra cui auto e furgoni. Per gli appassionati del marchio, sarà presente il negozio Fiat Wear con una varietà di accessori e prodotti ufficiali. La Fiera Agricola di Bahia 2026 si terrà dall’8 al 13 giugno a Luís Eduardo Magalhães (BA).