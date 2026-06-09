Nuova Fiat 500 Hybrid: aperti gli ordini nel Regno Unito

La nuova Fiat 500 Hybrid si prepara a entrare nelle concessionarie britanniche con una promessa semplice: portare l’elettrificazione dentro la vita di tutti i giorni, senza complicarla. FIAT ha aperto gli ordini nel Regno Unito, mentre la produzione partirà entro la fine del mese nello stabilimento di Mirafiori, a Torino. Le prime consegne sono previste per la fine dell’estate.

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FIAT apre gli ordini della nuova Fiat 500 Hybrid nel Regno Unito

Per il marchio italiano è un passaggio che pesa anche sul piano simbolico. La 500 è uno di quei modelli che attraversano le generazioni, capaci di restare familiari anche quando cambiano pelle. E questa nuova versione ibrida nasce proprio con questo spirito: aggiornarsi, ma senza perdere il carattere che l’ha resa riconoscibile in tutto il mondo.

La nuova Fiat 500 Hybrid affiancherà la 500e elettrica, offrendo una scelta in più a chi vuole avvicinarsi alla mobilità elettrificata e cercando ancora la praticità di un motore a benzina con supporto ibrido. Una soluzione intermedia, concreta, pensata soprattutto per la città. Perché è lì che la 500 continua a muoversi meglio: nei tragitti brevi, nel traffico, nelle strade strette, dove compattezza e facilità di guida fanno ancora la differenza.

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FIAT è intervenuta sul modello con un aggiornamento mirato. Il design esterno è stato rivisto, restando però fedele alle proporzioni iconiche della 500. Anche gli interni sono stati ripensati con maggiore attenzione alla qualità percepita e alla semplicità d’uso. Il touchscreen da 10,25 pollici, la connettività wireless e i sistemi di assistenza servono a rendere l’esperienza più moderna, non più complicata.

Nel Regno Unito, la gamma della nuova Fiat 500 Hybrid sarà disponibile con carrozzeria berlina e cabriolet. Gli allestimenti saranno due, Icon e La Prima, ai quali si aggiungerà la serie speciale Torino, proposta soltanto in versione berlina. Un nome che racconta molto. Torino è la città di FIAT, mentre Mirafiori è lo stabilimento che più di altri rappresenta la storia industriale del marchio. Produrre qui la nuova 500 Hybrid significa legare ancora una volta il futuro della city car alle sue radici italiane.

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La meccanica segue la stessa filosofia: semplicità, efficienza e concretezza. Il sistema ibrido abbina un motore benzina tre cilindri da 1.0 litri e 65 CV a una batteria agli ioni di litio da 12 volt e a un cambio manuale a sei marce. Si tratta di una scelta pensata per accompagnare gli spostamenti quotidiani con consumi contenuti e una guida fluida. Una 500 facile, leggera, immediata.

L’allestimento Icon rappresenta l’ingresso in gamma, ma offre già una dotazione completa. Ci sono i cerchi in lega da 16 pollici, i fari full LED, le calotte degli specchietti in nero lucido e, all’interno, sedili in tessuto monogramma bicolore nero e avorio. La plancia in tinta con la carrozzeria conserva un tocco tipicamente 500, mentre il volante nero soft-touch, il climatizzatore automatico, Apple CarPlay e Android Auto wireless e i sensori posteriori rendono più comoda la vita a bordo. Il prezzo parte da 18.995 sterline per la berlina e da 21.995 sterline per la cabriolet.

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La Prima aggiunge un tono più elegante. Qui arrivano cerchi da 17 pollici, lunotto oscurato, tetto fisso in vetro sulla hatchback, battitacco cromati e un abitacolo più ricercato, con sedili in ecopelle, plancia in madreperla opaca e volante bicolore premium. La dotazione comprende anche sedili anteriori e parabrezza riscaldabili, fari abbaglianti automatici, telecamera posteriore e navigatore satellitare. I prezzi partono da 20.995 sterline per la berlina e da 23.995 sterline per la cabriolet.

La serie speciale Torino chiude la gamma con un richiamo diretto al “Made in Turin”. Badge dedicato, sedili specifici in tessuto e vinile, cerchi da 16 pollici, fari a LED, climatizzatore automatico e sensori posteriori costruiscono un’edizione di lancio dal sapore identitario, proposta a partire da 18.995 sterline.