Nuova Fiat Punto, design aggressivo e anima sportiva: ma il futuro Fiat potrebbe sorprendere ancora

La nuova Fiat Punto torna protagonista, almeno nell’immaginazione degli appassionati. Non si tratta però di un progetto ufficiale del marchio torinese, ma di un render firmato Luigi Lumia Design, che ha provato a reinterpretare una delle utilitarie più amate dagli italiani con un’impostazione decisamente fuori dagli schemi.

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Un render reimmagina la nuova Fiat Punto in chiave sportiva e premium, mentre Fiat valuta altri ritorni: scopri il progetto e gli scenari futuri

Le immagini mostrano una compatta sportiva a cinque porte, bassa, larga e muscolosa, con proporzioni molto diverse da quelle che ci si aspetterebbe da una classica segmento B. Il riferimento stilistico più evidente è alla Fiat Stilo 3 porte, modello che nei primi anni Duemila aveva provato a dare al marchio un’immagine più dinamica e personale.

Lumia ha spiegato così la genesi del progetto: “Questo progetto non è partito da una mia idea, ma mi è stato commissionato. Mi è stato chiesto di curare il design di una nuova Fiat Punto. Le linee guida richieste erano precise: trazione posteriore o integrale, realizzata sulla piattaforma Giorgio accorciata per rientrare nelle misure di una segmento B, larga poco più di 1,80 m e alta poco meno di 1,40 m, 5 porte, design fortemente ispirato a quello della Stilo 3 porte”.

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Il designer ha ammesso anche le difficoltà iniziali: “Avevo dubbi se ci sarei riuscito. Le domande erano tante: sarei riuscito a garantire una discreta abitabilità posteriore nonostante la sezione anteriore molto lunga? Sarei riuscito a rinnovare il design della Stilo rimanendo molto fedele ad esso? Man mano che disegnavo i vari bozzetti, schizzi e scarabocchi mi sono detto: forse ce la sto facendo”.

Il risultato è una nuova Fiat Punto immaginaria dal carattere quasi premium, con assetto sportivo, grandi cerchi neri, frontale affilato e posteriore massiccio. Un esercizio di stile che, proprio per la sua natura radicale, ha attirato l’attenzione degli appassionati.

La realtà industriale, però, sembra andare in un’altra direzione. Fiat al momento pare avere altri piani e, come dichiarato dal CEO Olivier Francois, più che una nuova Fiat Punto o una nuova Ritmo, sarebbe più probabile il ritorno di una nuova Multipla.

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Questo non toglie fascino al render di Lumia, che riapre idealmente il dibattito su un nome ancora molto forte nell’immaginario collettivo. La Punto è stata per anni una colonna portante del mercato italiano ed europeo. Rivederla oggi in chiave aggressiva, tecnologica e quasi da hot hatch fa inevitabilmente sognare.