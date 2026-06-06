Alfa Romeo 155 nel DNA, Giulia Quadrifoglio sotto pelle: nasce la brutale SGT 55-SGT, il prezzo non è per tutti

Nel mondo dell’auto, dove piattaforme condivise e produzioni globali hanno ormai imposto ritmi e regole industriali, esiste ancora uno spazio per vetture fuori dagli schemi. Sono progetti rarissimi, costruiti per pochi clienti, dove la tecnica incontra la sartoria automobilistica. È proprio in questa zona esclusiva che nasce la nuova SGT 55-SGT, una reinterpretazione estrema dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

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SGT 55-SGT reinventa la Giulia Quadrifoglio con carrozzeria in carbonio, trazione integrale e V6 biturbo. Solo 65 esemplari da collezione.

Non si tratta di una semplice elaborazione. La berlina sportiva del Biscione viene trasformata in qualcosa di molto più radicale: una granturismo muscolare, aggressiva, costruita in serie limitata e pensata per chi cerca un’auto capace di distinguersi anche nel mondo delle supercar artigianali.

Il riferimento storico è chiaro. La SGT 55-SGT guarda alla leggendaria Alfa Romeo 155 V6 TI, protagonista assoluta nel DTM degli anni Novanta. Non la copia, ma ne recupera lo spirito: carreggiate larghe, presenza scenica imponente, aerodinamica vistosa e un’impostazione più vicina alla pista che alla strada di tutti i giorni.

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La carrozzeria è stata completamente ridisegnata e realizzata in fibra di carbonio. Il frontale basso, le prese d’aria maggiorate e l’assetto schiacciato verso l’asfalto cambiano radicalmente la percezione della vettura. La Giulia Quadrifoglio di partenza quasi scompare, lasciando spazio a un corpo più largo, più teso e più aggressivo.

Anche la parte posteriore segue la stessa filosofia. L’ala di grandi dimensioni e il diffusore marcato sono elementi pensati per rafforzare l’identità corsaiola del progetto. I gruppi ottici orizzontali, sviluppati lungo la larghezza dell’auto, completano una firma luminosa completamente nuova.

La trasformazione continua nell’abitacolo. Addio impostazione da berlina: la SGT 55-SGT sceglie una configurazione a due posti secchi, con il divano posteriore eliminato e un rollbar integrato. Il messaggio è evidente: questa non è un’auto pensata per compromessi familiari, ma per appassionati, collezionisti e clienti orientati alle prestazioni.

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Sotto il cofano resta il cuore più nobile della Giulia Quadrifoglio: il V6 biturbo da 2,9 litri, abbinato al cambio automatico ZF. La novità più rilevante, però, riguarda la trazione. SGT Automobili ha scelto una soluzione integrale, pensata per aumentare motricità, aderenza e sfruttabilità della potenza.

È una scelta tecnica che privilegia l’efficacia rispetto alla nostalgia. Chi si aspettava trazione posteriore e cambio manuale dovrà ricredersi: qui l’obiettivo è scaricare a terra le prestazioni nel modo più concreto possibile.

La produzione sarà limitata a 65 esemplari: dieci Opening Edition e altri 55 successivi. Il prezzo stimato si aggira intorno ai 500.000 euro, cifra che colloca la SGT 55-SGT lontano dal mondo delle berline sportive tradizionali.