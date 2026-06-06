Jeep vola in Francia: Avenger e Compass trascinano il marchio

Jeep chiude un mese positivo in Francia, dove il marchio americano del gruppo Stellantis ha registrato una crescita nettamente superiore alla media del mercato automobilistico nazionale. Con 865 immatricolazioni di autovetture, Jeep ha segnato un aumento del 14,72% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, facendo meglio di un mercato francese cresciuto del 3,68%.

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Jeep cresce in Francia grazie ad Avenger e Compass: immatricolazioni in aumento, quota di mercato in salita e ordini in forte accelerazione

Il risultato consente al brand di raggiungere una quota di mercato dello 0,67% nel mese, confermando una dinamica favorevole in un contesto ancora complesso per molti costruttori. Il dato assume maggiore peso se letto insieme al bilancio dei primi cinque mesi dell’anno: da gennaio a maggio, Jeep ha totalizzato 4.276 immatricolazioni in Francia, con una lieve crescita dello 0,42%, mentre il mercato complessivo ha mostrato segnali di rallentamento.

A sostenere questa performance sono soprattutto due modelli strategici. Il primo è Jeep Avenger, ormai centrale nell’offerta europea del marchio. La sua gamma multi-energia, composta da versioni elettriche, e-Hybrid, benzina e 4xe, continua a intercettare una clientela molto ampia, dai privati alle flotte, grazie a una proposta flessibile e adatta a diverse esigenze di mobilità.

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Il secondo pilastro è la nuova Jeep Compass, protagonista di una crescita particolarmente marcata. Le immatricolazioni del SUV sono aumentate di oltre il 70%, mentre gli ordini risultano triplicati dall’inizio dell’anno. Un’accelerazione trainata soprattutto dal canale B2B, sempre più rilevante nel mercato francese.

La doppia spinta di Avenger e Compass permette così a Jeep di rafforzare la propria presenza nei segmenti SUV di classe B e C, due aree cruciali per il mercato europeo. In Francia, il marchio guarda ora al resto dell’anno con maggiore fiducia.