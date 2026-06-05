Nuovo Citroen Berlingo, la praticità ancora protagonista con la prossima generazione

Il nuovo Citroen Berlingo è già nei piani del marchio francese e promette di restare fedele alla formula che, da quasi trent’anni, lo rende uno dei modelli più riconoscibili della gamma. Nonostante il mercato continui a spingere verso SUV e crossover, Citroën sembra intenzionata a mantenere vivo un prodotto diverso, più razionale e orientato alla praticità quotidiana.

Advertisement

Citroen prepara il nuovo Citroen Berlingo: più spazio, versatilità e motori multienergia per restare fedele alla sua formula pratica e accessibile

Secondo quanto riportato da Auto Express Magazine, che ha anche realizzato un render del futuro modello, la prossima generazione del Berlingo dovrebbe nascere su una piattaforma diversa rispetto a quella attuale. Una scelta che potrebbe consentire al veicolo di evolversi sul piano tecnico, mantenendo però intatta la sua identità: tanto spazio, grande versatilità e costi di gestione accessibili.

A chiarire il posizionamento del modello è stato Xavier Chardon, amministratore delegato di Citroën. “Berlingo ed ELO credo siano due tipi di veicolo molto diversi”, ha spiegato, riferendosi al concept mostrato nei mesi scorsi. Secondo Chardon, il Berlingo resta un prodotto ancora più concreto, pensato per chi ha bisogno di semplicità e soprattutto di “un bagagliaio molto, molto più grande”.

Advertisement

Anche Andrew Cowell, capo design del brand, ha confermato che nella futura gamma Citroën ci sarà spazio per due interpretazioni diverse della mobilità familiare. Una di queste continuerà a derivare da un veicolo commerciale, un elemento fondamentale per garantire volume interno, robustezza e funzionalità.

La strategia del nuovo Citroen Berlingo sarà ancora multienergia. Dopo aver inizialmente ritirato le motorizzazioni diesel e benzina dall’attuale gamma, Citroën ha fatto marcia indietro, riconoscendo che una parte della clientela continua ad avere esigenze molto specifiche. “C’è ancora un mercato per il motore diesel grazie alla coppia e al trasporto di carichi pesanti”, ha spiegato Cowell. Allo stesso tempo, per chi deve entrare e uscire dalle città, resterà centrale anche la versione elettrica.

Advertisement

Il futuro Berlingo, quindi, dovrebbe continuare a offrire più soluzioni: termiche, ibride o elettriche, a seconda dei mercati e delle normative. Una scelta pragmatica, coerente con il ruolo del modello.

Sul piano del design, Citroën non sembra voler stravolgere la formula. Le proporzioni resteranno fedeli alla tradizione, ma con un linguaggio aggiornato e più moderno. Alcuni dettagli, però, saranno mantenuti per garantire continuità con le generazioni precedenti. Tra questi, la piccola sporgenza sul montante D, definita da Cowell uno di quegli elementi che “ancorano” il modello alla sua storia.

Chardon ha sintetizzato così il valore del progetto: “Abbiamo alle spalle 30 anni di successi con Berlingo, sarebbe sciocco interrompere questa produzione”. Il nuovo Citroen Berlingo continuerà quindi a puntare su ciò che i clienti si aspettano: versatilità, volume e spaziosità. In altre parole, una vera Citroën del “di più per meno”.