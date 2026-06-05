Leapmotor prosegue la sua espansione in Francia

Leapmotor continua a mettere radici in Francia, puntando su una presenza sempre più vicina ai clienti. La direzione è chiara: costruire una rete capace di coprire l’intero territorio e fare in modo che ogni automobilista possa raggiungere un punto vendita in meno di 25 minuti da casa. Un obiettivo concreto, che racconta la volontà del marchio di rendere la mobilità elettrica più accessibile anche attraverso un rapporto diretto con il territorio.

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Leapmotor apre a Terville e rafforza la rete in Francia con una nuova sede eco-efficient e showroom dedicato, avvicinando i clienti all’elettrico

L’ultimo passo arriva da Terville, nella regione del Grand Est, dove è stata inaugurata una nuova sede insieme a DM AUTOS. Per Leapmotor si tratta di un’apertura strategica: dopo Metz e Laxou, il marchio conta ora tre punti vendita nell’area, rafforzando la propria presenza in una zona considerata importante per lo sviluppo commerciale. La vicinanza con Thionville e con uno dei principali centri della Mosella rende infatti Terville una posizione particolarmente interessante.

“Volevamo rafforzare la nostra rete nella regione del Grand Est. Dopo Metz, l’apertura a Terville è stata una naturale mossa strategica”, ha spiegato Raphaëlle Holderith, direttrice di Leapmotor France. La scelta conferma il percorso intrapreso dal brand, che punta a crescere affidandosi a partner locali solidi e già conosciuti dai clienti.

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La nuova struttura, inaugurata il 4 giugno, si sviluppa su 1.500 metri quadrati e ospita le attività di SPOTICAR e Leapmotor. A guidarla è DM AUTOS, realtà ben inserita nel tessuto economico locale e legata da tempo al mondo Stellantis. Denis Mudler, CEO dell’azienda, ha ricordato un rapporto iniziato nel 1988 e cresciuto negli anni attraverso l’introduzione di diversi marchi del Gruppo.

Per Mudler, accogliere Leapmotor nel nuovo edificio è stato un passaggio naturale. Il marchio viene visto come uno dei protagonisti emergenti della mobilità elettrica, grazie a una proposta pensata per essere più sostenibile, accessibile e adatta alle esigenze quotidiane di un pubblico ampio. Anche Holderith ha sottolineato il valore della collaborazione con DM AUTOS, definendola una partnership coerente con la volontà di contare su distributori affidabili e ben radicati sul territorio.

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Il sito di Terville non nasce solo come nuovo spazio commerciale, ma anche come esempio di concessionaria più attenta all’ambiente. L’edificio integra infatti soluzioni pensate per ridurre l’impatto energetico e migliorare la gestione delle risorse. Sono previsti un sistema di recupero dell’acqua dal parcheggio per contribuire al reintegro della falda, la raccolta e il filtraggio dell’acqua piovana da riutilizzare per il lavaggio dei veicoli e pannelli fotovoltaici installati sul tetto per produrre energia elettrica.

All’interno della struttura, Leapmotor dispone di uno showroom dedicato di 200 metri quadrati. Qui i clienti possono scoprire la gamma in un ambiente pensato per offrire consulenza e accompagnamento personalizzato. Al momento sono presenti i modelli T03, B10 e C10, mentre nei prossimi mesi sono attesi anche B05 e B03X. Il punto vendita dispone inoltre di un venditore dedicato e di un centro prove, così da permettere ai clienti di testare direttamente le vetture.

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I primi risultati sono arrivati rapidamente: dall’apertura del 26 maggio, la sede ha già registrato le prime vendite. Un segnale incoraggiante per Leapmotor, che in Francia può contare su una rete di 136 concessionarie e officine autorizzate. L’espansione proseguirà anche nel 2026, con l’obiettivo di avvicinare ancora di più il marchio ai clienti e rafforzare la propria posizione nel mercato elettrico francese.