Fiat Argo X, il nome del nuovo modello appare nel cielo con 1.600 droni

Fiat ha scelto di presentare il nome della nuova Argo X in un modo che difficilmente sarebbe passato inosservato. Niente conferenza stampa tradizionale e nessun telo da sollevare davanti all’auto. La scritta Fiat Argo X è comparsa direttamente nel cielo sopra lo stadio Mineirão di Belo Horizonte, durante la grande festa organizzata per celebrare i 50 anni del marchio in Brasile.

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Fiat svela Argo X con uno show di 1.600 droni a Belo Horizonte, celebrando i 50 anni in Brasile

A disegnare il nome del modello, atteso sul mercato nel 2026, sono stati 1.600 droni. Un numero impressionante, che ha dato vita al più grande spettacolo di questo tipo mai realizzato in Sud America. Secondo Fiat, era anche la prima volta che il nome di una nuova automobile veniva svelato al pubblico attraverso una formazione luminosa nel cielo.

Fiat Argo X, però, è stata soltanto una parte dello spettacolo. La serata è diventata un lungo viaggio attraverso i cinquant’anni di Fiat in Brasile, raccontati con immagini visibili da ogni angolo dello stadio. I droni hanno ricreato gli archi del Lingotto, richiamando le radici torinesi del marchio, per poi mostrare i diversi loghi che hanno accompagnato l’azienda durante la sua storia nel Paese sudamericano.

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«Celebrare il nostro 50° anniversario e svelare il nome della nuova Fiat Argo X al più grande spettacolo di droni del Sud America rafforza la nostra storia, ma segna anche l’inizio dei prossimi anni di Fiat in Brasile», ha dichiarato Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America.

Nel cielo di Belo Horizonte hanno preso forma anche alcune delle auto che hanno lasciato un segno profondo nella vita degli automobilisti brasiliani. La Fiat 147, primo modello prodotto dal marchio nel Paese, ha aperto la sequenza. Sono poi apparse la Uno, la Palio e la Strada, vetture appartenenti a epoche differenti ma ancora oggi strettamente legate alla storia di Fiat in Brasile.

La Strada rappresenta il volto più attuale di questo lungo percorso. Il pick-up guida il mercato brasiliano da cinque anni consecutivi ed è diventato uno dei modelli più importanti dell’intera gamma Fiat, conquistando clienti privati e professionisti.

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Sugli spalti del Mineirão c’erano oltre 40 mila persone, tra dipendenti, clienti, concessionari, fornitori, giornalisti e appassionati. La festa, condotta dal giornalista Pedro Bial e trasmessa in diretta su Multishow e Globoplay, è proseguita con le esibizioni di Thiaguinho, Iza e César Menotti & Fabiano. Sopra lo stadio, intanto, la grande scritta Fiat Argo X offriva al pubblico la prima anticipazione del modello che accompagnerà il marchio verso il prossimo capitolo della sua storia brasiliana.