Opel conquista il pubblico di Rai 1 con Mokka e Astra Hybrid a Affari Tuoi

La collaborazione tra Opel Italia e Affari Tuoi si è chiusa con tre auto vinte e altrettante storie pronte a cominciare lontano dagli studi televisivi. Il gioco dei pacchi di Rai 1, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time insieme a Endemol Shine Italy, ha ospitato per diverse puntate le vetture del marchio tedesco, inserendole tra i premi più importanti del programma.

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Opel porta Mokka e Astra Hybrid ad Affari Tuoi e conquista il pubblico di Rai 1, con tre auto vinte

Alla fine sono state assegnate una Opel Mokka Hybrid da 145 CV con cambio automatico DCT6 e due Opel Astra Hybrid con la stessa motorizzazione. Le consegne avverranno nelle prossime settimane e porteranno le tre vetture in zone diverse d’Italia.

Per i vincitori non sarà soltanto il ricordo di una serata davanti alle telecamere. Un’auto nuova cambia la quotidianità in modo molto concreto. Significa avere più libertà negli spostamenti, affrontare ogni giorno il tragitto verso il lavoro, accompagnare la famiglia o semplicemente lasciare in garage una vettura che ha ormai parecchi anni sulle spalle. È questo aspetto, probabilmente, ad aver reso il premio così sentito anche dal pubblico.

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Per Opel, invece, la partecipazione ad Affari Tuoi ha offerto la possibilità di mostrare Mokka e Astra in un contesto diverso dal solito. Non in una concessionaria e neppure all’interno di uno spot tradizionale, ma nel pieno di un programma costruito sulle emozioni dei concorrenti, sull’attesa e sull’incertezza che accompagna l’apertura di ogni pacco.

«Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti attraverso questa collaborazione con Affari Tuoi», ha dichiarato Giorgio Vinciguerra, Managing Director di Opel Italia. «L’entusiasmo del pubblico e l’attenzione riservata ai nostri modelli confermano la forza del legame tra Opel e gli italiani. Siamo felici di poter consegnare una Mokka e due Astra ai vincitori, condividendo con loro un momento così speciale».

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Le tre vetture di Opel adottano il sistema ibrido a 48 volt, una soluzione pensata per chi vuole avvicinarsi all’elettrificazione senza cambiare il proprio modo di usare l’auto. Non è necessario collegare la batteria a una presa, cercare una colonnina o installare una wallbox. Il sistema recupera energia durante le frenate e le decelerazioni e la riutilizza automaticamente durante la marcia.

Il motore turbo benzina da 136 CV lavora insieme a un’unità elettrica da 21 CV integrata nel cambio automatico a doppia frizione e sei rapporti. La potenza complessiva raggiunge i 145 CV. L’elettrico interviene soprattutto quando si parte da fermi, nelle riprese e durante gli spostamenti a velocità ridotta.

Nei brevi tragitti urbani, Mokka e Astra possono anche muoversi con il motore a benzina spento. Secondo Opel, in città la guida elettrica può arrivare a coprire fino alla metà del tempo trascorso al volante, mentre il quadro strumenti mostra al conducente quando l’auto sta recuperando energia e quando la sta utilizzando.