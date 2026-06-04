Stellantis cambia il modo di comprare l’auto: configurazione e ordine anche online nei Paesi Bassi

Stellantis porta nei Paesi Bassi un nuovo sistema di vendita omnicanale pensato per rendere più semplice e fluido l’acquisto dell’auto. Attraverso la piattaforma digitale, i clienti possono configurare il modello desiderato direttamente online e completare subito l’ordine, oppure proseguire il percorso in concessionaria con il supporto di un consulente.

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Stellantis lancia nei Paesi Bassi OMNI, la piattaforma che permette di configurare, ordinare e finanziare l’auto online o in concessionaria, in modo fluido

Lo strumento OMNI è stato ora implementato completamente per DS Automobiles. Di conseguenza, la nuova DS N°7, tra gli altri modelli, può essere completamente configurata tramite la piattaforma. L’implementazione per gli altri marchi Stellantis nei Paesi Bassi seguirà gradualmente nel corso di quest’anno. Alfa Romeo e Lancia saranno aggiunte nel corso di questo mese.

OMNI è una piattaforma di vendita multicanale integrata che consente sia ai clienti che ai consulenti di vendita di configurare i veicoli, preparare preventivi e finalizzare gli ordini all’interno di un unico ambiente centralizzato. L’ambiente online dedicato al cliente è perfettamente integrato con l’esperienza in showroom, garantendo un percorso cliente coerente ed efficiente su tutti i canali.

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All’interno del proprio account personale, i clienti hanno piena visibilità e controllo sul proprio percorso. Tutti i veicoli configurati, i preventivi ricevuti e gli ordini effettuati vengono gestiti in modo chiaro e organizzato, inclusi i percorsi pianificati in collaborazione con un consulente di vendita.

Inoltre, i clienti possono richiedere e finalizzare offerte di finanziamento o leasing privato direttamente da OMNI, contribuendo a un’esperienza di acquisto end-to-end completamente integrata. Anche il leasing operativo sarà integrato nella piattaforma a tempo debito.

Per i consulenti di vendita, OMNI offre un supporto completo per guidare i clienti durante il processo di acquisto. Le configurazioni esistenti possono essere facilmente riprese in showroom e ulteriormente perfezionate. Inoltre, è possibile verificare in modo rapido ed efficiente la disponibilità a magazzino di un veicolo adatto alle proprie esigenze.

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Una volta emesso il preventivo, il cliente ha la possibilità di visualizzarlo, modificarlo e condividerlo nuovamente online con il consulente di vendita. Questo crea una collaborazione dinamica ed efficiente tra cliente e rivenditore.Janssen Van Kouwen è uno dei rivenditori pilota e commercializza vari marchi Stellantis. Secondo Michael Meijer, direttore generale di Janssen van Kouwen, OMNI si adatta bene alle mutevoli aspettative dei clienti.

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“OMNI si preannuncia promettente nel supportarci a rispondere ancora meglio alle crescenti aspettative digitali dei nostri clienti. Il sistema coniuga velocità e facilità d’uso, consentendoci di concentrarci maggiormente sulla consulenza personalizzata e sull’offerta di un’esperienza cliente ottimale ”, afferma Michael Meijer di Janssen Van Kouwen.