Fiat Tipo dice addio: esce dal configuratore la “best buy” che costava come una Panda

La Fiat Tipo esce definitivamente di scena. La berlina compatta lanciata nel 2015 non compare più tra i modelli configurabili sul sito ufficiale Fiat, un segnale che di fatto chiude la carriera commerciale di una vettura che, per anni, ha rappresentato una delle proposte più razionali del mercato.

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Fiat Tipo esce dal configuratore: fine per la compatta spaziosa e accessibile, apprezzata per prezzo, consumi contenuti e concretezza

Negli ultimi mesi Fiat Tipo era stata spesso indicata come una vera “best buy”. Il motivo era semplice: tanto spazio a bordo, un’impostazione concreta, pochi fronzoli e un prezzo particolarmente competitivo. In alcune offerte recenti era arrivata a costare 16.200 euro, una cifra vicina a quella di una Fiat Panda, ma con dimensioni, abitabilità e motorizzazioni di tutt’altra categoria.

Il suo punto di forza era proprio questo: essere un’auto semplice, pratica e robusta, in pieno stile Fiat tradizionale. Una vettura pensata più per chi cerca sostanza che per chi vuole effetti speciali. La versione con motore diesel Multijet, in particolare, è stata apprezzata per consumi contenuti, affidabilità e capacità di affrontare lunghi chilometraggi senza troppe complicazioni.

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Con l’uscita dal configuratore, la Tipo non sarà più ordinabile come modello nuovo personalizzabile. Chi fosse ancora interessato potrà rivolgersi ai concessionari Fiat per verificare la disponibilità degli ultimi esemplari prodotti, fino a esaurimento scorte. Non si tratta comunque di una sorpresa: la produzione avrebbe dovuto concludersi già nel 2025, prima di una proroga che ne ha allungato la carriera fino al 2026.

Fiat Tipo è stata una vettura globale. Prodotta in Turchia ma progettata in Italia, presso il Centro Stile Fiat di Torino, è stata venduta non solo nel nostro Paese, ma anche in Turchia, Messico e Medio Oriente. In particolare sul mercato turco ha ottenuto un successo importante, diventando uno dei modelli più apprezzati per rapporto qualità-prezzo e durata nel tempo.

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Nata inizialmente in tre varianti, hatchback, berlina e station wagon, negli ultimi tempi era rimasta disponibile soltanto nella versione a cinque porte. Fino a maggio era proposta con uno sconto fisso di 2.000 euro rispetto al listino, pari a 18.200 euro per la versione con motore diesel da 160 CV.

Il futuro di Fiat non passerà però da una sostituta diretta della Tipo. La casa torinese guarda a una gamma diversa, con nuovi modelli in arrivo, tra cui la futura Grizzly, già mostrata in anteprima durante l’Investor Day di Stellantis. Per la Tipo, invece, resta il ruolo di ultima compatta Fiat davvero concreta, spaziosa e accessibile.