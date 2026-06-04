Leapmotor registra il miglior mese di vendite dal suo arrivo in Brasile

Leapmotor accelera in Brasile e chiude maggio con il miglior risultato mensile di vendite dal suo debutto nel Paese. Il costruttore cinese di veicoli elettrici, partner di Stellantis, ha immatricolato 893 unità nel quinto mese dell’anno, segnando una crescita del 31,1% rispetto ad aprile, quando le vendite si erano fermate a 681 veicoli.

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Leapmotor registra 893 immatricolazioni a maggio in Brasile, spinta da C10 e B10. Crescono rete, produzione locale e la tecnologia REEV.

Il marchio è oggi presente in Brasile con una rete di 38 concessionarie, un elemento fondamentale per sostenere la crescita commerciale e avvicinare i clienti alle nuove tecnologie proposte. Sin dal suo arrivo nel Paese, Leapmotor ha puntato sul SUV C10, modello che rappresenta una delle colonne portanti dell’offerta locale. Il veicolo è disponibile sia in versione completamente elettrica sia in variante ultra-ibrida, ampliando così le possibilità di scelta per un pubblico sempre più attento a efficienza, autonomia e comfort di guida.

Uno degli aspetti più interessanti del C10 Ultra-ibrido è l’adozione della tecnologia REEV, una soluzione che debutta nel segmento in Brasile. Questo sistema consente al conducente di rifornire il veicolo oppure ricaricarlo, mantenendo però un’esperienza di guida completamente elettrica. In questo modo, Leapmotor punta a ridurre una delle principali preoccupazioni legate alla mobilità elettrificata: l’autonomia. La formula offre maggiore libertà d’uso, soprattutto in un mercato ampio e complesso come quello brasiliano.

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A rafforzare ulteriormente la gamma è arrivato quest’anno anche il SUV B10, nuovo modello d’ingresso del marchio nel mercato nazionale. Il suo contributo si sta già riflettendo positivamente sui risultati commerciali, aiutando Leapmotor ad ampliare il proprio pubblico e a rendere la proposta più accessibile. Indipendentemente dal modello scelto, il costruttore punta su contenuti tecnologici, connettività, comfort e soluzioni intelligenti pensate per accompagnare la transizione verso una mobilità più elettrificata.

Un ruolo centrale nella strategia brasiliana di Leapmotor è svolto da Stellantis, che può contare su oltre 50 anni di esperienza industriale nel Paese. Grazie a questo supporto, il marchio ha già confermato la produzione nazionale dei modelli C10 e B10 presso il Parco Industriale di Goiana, nello Stato di Pernambuco. Si tratta di un passaggio importante, perché permetterà a Leapmotor di consolidare la propria presenza locale e di rafforzare il legame con il mercato brasiliano.

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Parallelamente, è previsto anche lo sviluppo della tecnologia REEV Flex, una soluzione pensata per adattarsi meglio alle caratteristiche del Brasile, dove i carburanti flessibili hanno storicamente un ruolo rilevante.

Guardando ai prossimi anni, la gamma si allargherà ulteriormente con il C16, SUV di lusso a sei posti presentato per la prima volta al Salone dell’Auto di San Paolo del 2025. Il modello sarà importato in Brasile a partire dal 2027, completando un piano di crescita che punta a rendere Leapmotor un protagonista sempre più visibile nel panorama elettrificato del Paese.