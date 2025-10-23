Pulse Abarth ottiene un’edizione speciale dedicata a Stranger Things

Fiat, marchio leader di mercato in Brasile con uno spirito audace e innovativo nel suo DNA, è uno dei partner commerciali della quinta e ultima stagione di Stranger Things, una serie che è uno dei più grandi successi di Netflix. Per celebrare la partnership tra i due marchi, uno punto di riferimento nella mobilità e l’altro nell’intrattenimento, Fiat lancia l’edizione speciale Pulse Abarth Stranger Things. Gli appassionati della serie possono ora portare a casa un pezzo di questo misterioso ed elettrizzante universo “sottosopra” in un modello che unisce prestazioni e stile. Un totale di 511 unità – un riferimento al numero Undici della protagonista – saranno disponibili per gli appassionati del marchio e della serie.

Saranno prodotte 511 unità numerate della serie commemorativa di Pulse Abarth Stranger Things

Proprio come Stranger Things svela un “mondo capovolto”, anche Fiat ha la sua: Abarth, la divisione sportiva del marchio, dove prestazioni elevate, intensità ed emozione dominano il volante. La Pulse Abarth Stranger Things è una traduzione perfetta di questa dualità, un’auto che unisce potenza e design allo spirito provocatorio della serie.

La serie speciale, sviluppata in esclusiva per la produzione Netflix, presenta diversi dettagli unici che richiamano la storia. All’interno, la Pulse Abarth Stranger Things presenta rivestimenti in vinile nero e cuciture, una targa con il numero dell’auto, un Easter egg sul pannello della portiera lato guida e sedili con ricami a tema Stranger Things .

All’esterno, la serie speciale ha ricevuto una striscia adesiva sui lati che rappresenta gli artigli del Demogorgone, il mostro della serie, una finitura skidplate (griglia inferiore), prese d’aria e specchietti retrovisori in rosso o nero (a seconda del colore della carrozzeria), una targhetta con il nome della serie sul motore, battitacco Stranger Things e una nuova serigrafia sui finestrini, con tre easter egg di dettagli iconici sulla serie.

“Fiat è orgogliosa di far parte di momenti che definiscono generazioni, e Stranger Things è certamente uno di questi fenomeni. La Pulse Abarth si collega all’universo della serie con il suo DNA sovversivo, rappresentando il mondo capovolto nella personalità del modello, con regolazioni su misura per una guida provocatoria ed equipaggiamenti esclusivi. L’edizione speciale Pulse Abarth incarna tutta la sinergia presente in questa partnership, che è solo una delle attivazioni che abbiamo preparato. Nelle prossime settimane, avremo altre iniziative che rafforzeranno questo universo e approfondiranno ulteriormente il legame del marchio con i fan della serie”, commenta Alessandra Souza, Vicepresidente Marketing & Brand Communications di Stellantis in Sud America.

La serie “Stranger Things “, lanciata dal servizio di streaming nel luglio 2016, vanta milioni di fan in tutto il mondo ed è uno dei fandom più grandi del servizio. Nota per la sua trama avvincente, è ambientata negli anni ’80 e presenta personaggi che, nonostante la giovane età, affrontano coraggiosamente le sfide del “Sottosopra”. La prima parte della quinta stagione debutterà il 26 novembre.

Il lancio della nuova stagione di Stranger Things e dell’edizione speciale Pulse Abarth è accompagnato da una serie di azioni e campagne di marketing che saranno annunciate nelle prossime settimane. La Pulse Abarth Stranger Things sarà disponibile per l’acquisto dal 30 ottobre. L’edizione speciale sarà venduta anche in Argentina e Messico.