Nuova Fiat Pulse, dimensioni maggiori e stile Grizzly per il SUV brasiliano

La nuova Fiat Pulse comincia a muovere i primi passi in Brasile, anche se per il momento lo fa ancora sotto pesanti camuffature. Mentre Fiat si prepara a celebrare i suoi 50 anni nel Paese sudamericano, il marchio italiano sembra pronto ad avviare una nuova fase di prodotto, non limitata alla futura Argo. Tra i modelli più attesi c’è proprio l’erede della Pulse, intercettata durante i test sulla pista interna del complesso Stellantis di Betim, nello stato di Minas Gerais.

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La nuova Fiat Pulse cresce di dimensioni e punta su un design più squadrato, interni migliori e motore mild hybrid

Il modello, conosciuto internamente con il nome di Project F2U, è stato fotografato da Marlos Ney Vidal di Autos Segredos e potrebbe rappresentare un passaggio importante nella strategia Fiat per il mercato brasiliano. Le immagini suggeriscono infatti un SUV più grande, più maturo e probabilmente più raffinato rispetto alla Pulse attualmente in vendita.

La base tecnica dovrebbe essere condivisa con alcuni modelli del gruppo Stellantis, in particolare con Citroën Aircross e Basalt. Alcuni dettagli sembrano confermarlo: gli specchietti retrovisori, già visti sulla nuova Argo/Panda e su modelli dei marchi francesi del gruppo, ma anche la linea del montante anteriore e delle portiere. Il profilo laterale ricorda molto quello delle Citroën Aircross e Basalt, anche se lo sbalzo posteriore appare più contenuto rispetto al SUV a sette posti del Double Chevron.

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Questo significa che la nuova Fiat Pulse potrebbe crescere sensibilmente nelle dimensioni. L’ipotesi più credibile è che il modello si avvicini alla taglia della Peugeot 2008, lunga 4.309 mm, larga 1.776 mm e con un passo di 2.612 mm. Sarebbe un salto netto rispetto all’attuale Pulse, che misura circa 4.095 mm di lunghezza e ha un passo di 2.532 mm. Più centimetri, in questo caso, significherebbero soprattutto più spazio a bordo e una presenza su strada più importante.

Anche il design dovrebbe cambiare in modo deciso. Secondo le prime indicazioni, la versione destinata al mercato brasiliano potrebbe riprendere lo stile del progetto Grizzly mostrato nelle slide Stellantis a fine maggio. Si parla quindi di linee più rettangolari, dettagli “pixelati” e un aspetto più moderno, ma meno estremo rispetto alla futura Argo. Fiat sembra voler alzare il livello della propria offerta, prendendo le distanze da Citroën, ormai posizionata come marchio più accessibile all’interno del gruppo.

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All’interno, la nuova Fiat Pulse dovrebbe offrire un ambiente più curato. Tra le dotazioni attese figurano freno di stazionamento elettronico, sedili con poggiatesta separati, pannelli porta rivestiti in tessuto e una dotazione tecnologica più completa. Una scelta coerente con l’obiettivo di rendere il modello più competitivo nel segmento dei SUV compatti.

Sotto il cofano dovrebbe restare il motore 1.0 T200 mild hybrid, già utilizzato dall’attuale Pulse e da modelli Peugeot come 208 e 2008. La potenza, però, potrebbe essere rivista verso il basso, passando dagli attuali 130/125 CV a circa 116 CV, in linea con quanto previsto anche per la futura Jeep Avenger destinata alla regione.

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La nuova Fiat Pulse, insomma, non sarà un semplice aggiornamento. Tutto lascia pensare a un modello più grande, più tecnologico e più ambizioso, pensato per rafforzare la presenza di Fiat in uno dei mercati più importanti della sua storia.