Nuova Lancia hatchback, la Delta è sparita dai radar ma il sogno di una compatta italiana resta vivo

La nuova Lancia hatchback torna a far parlare di sé, anche se per il momento soltanto attraverso l’immaginazione digitale. A riaccendere l’interesse degli appassionati è stato un render firmato da Tommaso Ciampi, creatore digitale che ha pubblicato su Facebook la sua personale interpretazione di una futura berlina compatta del marchio torinese.

Advertisement

Un render di Tommaso Ciampi immagina una nuova Lancia hatchback compatta moderna e sportiva

Le immagini mostrano una vettura dal design moderno, elegante e sportivo, perfettamente inserita nel nuovo linguaggio stilistico Lancia. Il frontale riprende alcuni elementi già visti sulla nuova Ypsilon, con una firma luminosa sottile e verticale, mentre la carrozzeria compatta richiama l’idea di una cinque porte dal taglio premium. Il risultato è una hatchback dal carattere deciso, pensata idealmente per inserirsi nel segmento delle compatte di fascia alta.

Il render arriva in un momento particolare per Lancia. Il marchio ha avviato il proprio rilancio con la nuova Ypsilon, ma adesso la situazione è cambiata completamente e c’è stato il passaggio sotto la gestione Fiat annunciato dal CEO di Stellantis Antonio Filosa.

Advertisement

In passato, tra le auto più attese c’era anche la nuova Lancia Delta, inizialmente indicata come possibile ritorno nel 2028. Tuttavia, con il nuovo piano strategico di Stellantis, il progetto sembra essere uscito dai radar, lasciando molti interrogativi sul futuro della compatta italiana.

La nuova Lancia hatchback di Ciampi prova a immaginare cosa potrebbe accadere se Lancia decidesse di tornare nel segmento C con una vettura capace di unire stile, tecnologia e identità italiana. Le proporzioni sono quelle di una compatta moderna, ma con dettagli che richiamano la tradizione del marchio: superfici pulite, posteriore scenografico e logo Lancia ben visibile.

Al momento non ci sono conferme su un futuro modello di questo tipo. Eppure, il successo visivo del render dimostra quanto il pubblico continui ad aspettare una vera erede spirituale della Delta. Una nuova compatta Lancia potrebbe rappresentare il tassello perfetto per completare la gamma del brand, dopo che nei giorni scorsi sono state finalmente svelate le prime immagini senza veli della nuova Lancia Gamma.