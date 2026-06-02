Nuova Alfa Romeo Giulietta, ritorno sempre più vicino: ecco come potrebbe rinascere la compatta del Biscione

La nuova Alfa Romeo Giulietta torna a far parlare di sé grazie al nuovo piano del Biscione che come sappiamo prevedere il ritorno in gamma di una Hatchback erede di Giulietta e 147. Nelle ultime ore a riaccendere ulteriormente l’interesse degli appassionati è stato un render pubblicato sui social da Restomod GT, che prova a immaginare l’aspetto della futura compatta del Biscione che come ben sappiamo è uno dei nomi più amati della sua storia recente.

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Un render immagina la nuova Alfa Romeo Giulietta: linee sportive, interni moderni e indizi sul possibile ritorno della compatta

Le immagini mostrano una vettura dal taglio sportivo, bassa e muscolosa, con proporzioni da hatchback moderna ma molto più aggressiva rispetto alla Giulietta uscita di produzione. Il frontale riprende il classico scudetto Alfa Romeo, qui inserito in una mascherina scura e affiancato da fari sottili a sviluppo orizzontale. Il cofano lungo, le fiancate scolpite e il tetto discendente danno all’auto un’impostazione quasi da shooting brake compatta, più dinamica che familiare.

Anche la vista posteriore punta sull’impatto visivo. La coda è larga, pulita, con gruppi ottici sottili collegati da una linea luminosa e un diffusore molto marcato. Il render propone una carrozzeria rossa, cerchi dal disegno sportivo e dettagli scuri, elementi che accentuano il carattere prestazionale dell’auto.

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L’abitacolo, invece, appare minimalista ma non freddo: grande schermo digitale, plancia orizzontale, volante sportivo e finiture scure con accenti rossi richiamano un’impostazione tecnologica ma ancora orientata al piacere di guida.

Il punto più interessante, però, è il contesto. Fino a poco tempo fa il ritorno della Giulietta sembrava quasi un miraggio. Oggi, invece, l’ipotesi appare molto più concreta dopo il piano strategico di Stellantis, che ha indicato per Alfa Romeo una forte attenzione al segmento C. In quest’area arriveranno sia un’erede della Tonale sia una compatta che potrebbe raccogliere l’eredità della Giulietta, anche se il nome definitivo non è ancora stato confermato.

Per ora, dunque, quella firmata Restomod GT resta una suggestione digitale. Ma il fatto che se ne parli di nuovo con tanta insistenza dice molto: il pubblico non ha mai davvero dimenticato la Giulietta. E se Alfa Romeo deciderà di riportarla su strada, dovrà farlo con un modello capace di emozionare.